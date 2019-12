Kvapem se blíží Vánoce, ale nejvyšší domácí soutěž nabere po druhé reprezentační přestávce své obvyklé tempo.

Pěkně ostré.

Momentálně pátá Škoda Plzeň svede do svátků tři duely. V středečním 27. kole nastoupí Indiáni v Praze proti vedoucí Spartě (začátek 18.30 hod.), v pátek hostí dvanáctý Litvínov a v neděli se v Hradci Králové střetnou s osmým Mountfieldem.

Trenér Ladislav Čihák nechal hráče o pauze malinko vydechnout a pak se v tréninku zaměřili hlavně na kondici.

„Na bruslení i osobní souboje,“ potvrdil kouč hokejové Škodovky s tím, že dál už na to nebude čas. „Zápasy poběží rychle po sobě až někdy do února, kdy je další přestávka. A my tam začátkem nového roku máme navíc dvě dohrávky s Libercem,“ upozornil Čihák.

Oceňuje bodový zisk svého týmu. Ten, ač sužovaný nebývale zraněními, dokázal zatím během 24 zápasů urvat 46 bodů a drží se v pásmu přímého postupu do play-off.

„Situace se postupně obrací. Do tréninku na ledě se zapojil už také brankář Jaroslav Pavelka a na marodce zůstává jen Martin Heřman. Ale když chybělo pět, šest kluků, hráli jsme to na hraně možného,“ připomněl Čihák a upozornil, že vedle zisků byly i ztráty.

„Soutěž je v polovině a nikdo nemá nic jisté. Hrozba přímého sestupu žene všechny do otáček. Mění se trenéři, dělá možné nemožné, aby týmy unikly ze dna tabulky. I mužstva nahoře nemohou ztrácet. My se chceme udržet v elitní šestce, což znamená jít dál trpělivě zápas od zápasu a nastartovat zase nějakou bodovou šňůru,“ řekl plzeňský trenér.

Škodovka naposledy před přestávkou padla na ledě mistrovského Třince 2:5, ale předtím bodovala ve čtyřech zápasech po sobě.

Teď však narazí na Spartu. Na posilami nabitý celek, netající se touhou po titulu. Před pauzou sice Pražané dvakrát prohráli, ale předtím v devíti zápasech jen vítězili.

„Čeká nás silný soupeř, komplexní tým, který má šikovné útočníky i silné beky. My tam ale chceme předvést dobrý výkon a porvat se o vítězství,“ zdůraznil trenér Čihák.

Oba dosavadní vzájemné zápasy v sezoně vyhrála Sparta. V Plzni až díky penaltovému rozstřelu a doma v prvním kole v prodloužení, kterému předcházela divoká přestřelka.

Škodovka vyhrála první třetinu 3:1, ale soupeř poté šňůrou pěti gólů utekl do vedení 6:3. Jenže plzeňští bojovníci v třetí části manko ještě dotáhli.

„Brali jsme bod, což je v utkání na Spartě nutné ocenit,“ řekl Ladislav Čihák.

„Teď to bude zase jiný zápas. Na Spartu jsme se chystali a chceme tam vybojovat výhru za tři body,“ vyhlásil plzeňský útočník Jan Eberle.