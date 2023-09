Zkušený centr hovoří o zápasech s mateřským Motorem, o síle hokejové Škodovky i o podpoře rodiny.

Tomáš Mertl (vlevo) na snímku z přípravného utkání s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník

Po těch letech to už není tak žhavé, ale úplně běžné také ne, říká útočník Tomáš Mertl před zápasem třetího extraligového kola, v němž hokejová Škoda Plzeň vyzve v pátek od 17.30 hodin tým Českých Budějovic.

Sedmatřicetiletý forvard se na jihu Čech narodil, hokejově vyrostl a od žáků byl parťákem Milana Gulaše, s nímž se pak sešel i v Plzni a znovu společně tvořili údernou dvojku. Stříleli góly.

Tomáš Mertl (vpravo) v přípravě proti českobudějovickému Motoru. Zdroj: Deník

To už pár sezon neplatí. Gulaš je oporou Motoru a Mertl si přes zájem z jihu protáhl angažmá mezi Indiány. „Mně i rodině se v Plzni líbí,“ vysvětlil zkušený centr.

„A pořád platí, že zápas proti Budějkám, odkud jsem vyšel, chci vyhrát ještě o něco víc,“ doplnil s úsměvem.

Extraliga se sotva rozběhla a jak Škodovka, tak Budějovice mají na kontě vítězství a porážku, i když každý z celků v jiném pořadí. Jaký soupeř vás čeká?

Budějky po minulé ne moc povedené sezoně kádr výrazně nabily. Ale i my jsme nabrali nové šikovné hráče, máme svou sílu a věřím, že to v souboji na domácím ledě ukážeme.

Na úvod jste doma srazili mistry z Třince, jenže pak jste ztratili divoký zápas v Litvínově. Proč to na severu nevyšlo?

V Litvínově jsme dobře začali, ale šance jsme neproměnili a prvním inkasovaným gólem se to otočilo. Zápasem hýbaly přesilovky, my jsme byli víc vylučovaní a v oslabeních se to na nás valilo. Soupeř měl spoustu střel, nás ale držel Sam Hlavaj v bráně a díky tomu to bylo jen o gól a hratelné. Bohužel jsme to nedotáhli, ale je to poučení. Musíme hrát stejně jako předtím s Třincem, aktivně, důrazně.

Jak si zatím sedá vaše souhra v útoku s křídly Aleksim Rekonenem a Jakubem Pourem?

Třeba v Litvínově jsme měli dobrý nástup, jenže pak byla hra rozbitá oslabeními a přesilovkami a trochu jsme vypadli z rytmu. Ale věřím, že při hře pět na pět by to mohlo být dobré.

Je střetnutí s Jihočechy pikantní i v tom, že Motor trénují Ladislav Čihák a Jiří Hanzlík, dvojice koučů, kteří předtím vedli Plzeň?

Trenér Čihák byl po odchodu z Plzně už v Hradci Králové a v Mladé Boleslavi. Teď je v Motoru s Jirkou Hanzlíkem. Znají nás, my je, takže to bude ještě peprnější a specifičtější zápas, každé utkání ale chceme vyhrát.

Budete mít v hledišti podporu rodiny, dětí?

Manželka i děcka na zápasy chodí a chybět nebudou ani tentokrát.

Vaši synové hrají rovněž hokej. Jak si vedou?

Starší hraje v Plzni za devítku a nejmladší začíná v první třídě. Mám hlavně radost, že dělají sport, který je baví, a s manželkou je v tom podporujeme.

PIKANTNÍ DUEL. Páteční zápas Škodovky s Českými Budějovicemi nabídne souboj rivalů, kteří touží odčinit předchozí nepovedenou sezonu. A také týmů s řadou hráčů spjatých nějak s protivníkem. Víc na straně Motoru. Filip Přikryl a David Štich jsou plzeňskými odchovanci. Za Indiány se bili i Milan Gulaš, Roman Vráblík nebo Martin Beránek. Navíc tým trénuje explzeňská dvojice Ladislav Čihák, Jiří Hanzlík. Na straně Škody mají kořeny na jihu Tomáš Mertl, Miroslav Indrák a trenér František Bombic. Za České Budějovice si ve své době zahrál i hlavní kouč Petr Kořínek. Motor v létě svůj tým hodně nabil. Posily, mj. Michal Doudera, Michal Gulaši, Brant Harris, Jan Ordoš, Adam Kubík či Dominik Simon, budí respekt.

SLAVNOSTNÍ CHVÍLE. Gratulaci k 75. narozeninám přijme během utkání bývalý excelentní útočník, mistr světa a plzeňský patriot Bohuslav Ebermann. A ve 40 letech se s profesionální kariérou rozloučí dlouholetá opora indiánské ofenzivy Jaroslav Kracík.