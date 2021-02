Plzeňský klub získal brankáře Kristiána Koláře, svého odchovance, působícího nyní v druholigovém Táboře. A smlouvu do konce sezony podepsalo také s útočníkem Miroslavem Indrákem.

Pětadvacetiletý hráč se do plzeňského týmu vrací po necelých dvou sezonách. Minulou dohrával Indrák ve Vítkovicích, jenže se zranil a následně zamířil do Českých Budějovic. Za Motor však v extralize stihl jen šest zápasů, aniž by skóroval. Následně ho znovu omezilo zranění, musel na operaci a z kádru Jihočechů byl uvolněn. Nyní je stále v rekonvalescenci a jeho případný start za Škodu se odvine od jeho zdravotního stavu. Plzeňský klub to oznámil na svém webu s tím, že zároveň si na střídavý start zajistil čtyři hráče z první ligy. A to 18letého vytáhlého gólmana Jakuba Málka ze Vsetína, a dále tři své odchovance – do obrany Jana Holého s Patrikem Marcelem (oba Litoměřice) a k tomu útočníka Martina Heřmana (Vrchlabí).

Už předtím ofenzivu Indiánů posílili Albert Michnáč (České Budějovice) s Martinem Dočekalem (Vítkovice). Střídavý start z prvoligové Poruby má vyřízený Markus Korkiakoski.