Tým po sezoně opustilo sedm borců a nově se zatím v kabině Indiánů hlásila šestice posil, naposledy brankáři Dávid Hrenák a Nick Malík. Spekuluje se o příchodu Jana Kováře či Dominika Kubalíka.

Posilou Škodovky je také dvaadvacetiletý gólman Nick Malík, do extraligy se vrací po třech sezonách ve Finsku. | Foto: ceskyhokej.cz

Odchody jsou citelnější než příchody. Kolik posil ještě přijde? Kde jsou rozdíloví hráči?

Tak se na sociálních sítích ptají nebo reagují na změny v kádru hokejové Škody Plzeň fanoušci.

Jestliže tým po sezoně opustilo sedm hráčů, tak nově se zatím v kabině Indiánů hlásila šestice borců, naposledy brankáři Dávid Hrenák a Nick Malík.

Nový je i trenérský štáb Škodovky. Áčko Indiánů, které v extralize znovu neprošlo sítem předkola play-off a stejně jako loni skončilo dvanácté, vede nyní Josef Jandač s asistenty Jiřím Vebrem a Václavem Pletkou.

Shrňme tedy dosavadní proměnu hokejové Plzně.

Po odchodu brankáře Milana Kloučka (České Budějovice) a nečekaném zmizení slovenského reprezentanta Samuela Hlavaje v zámořské NHL se povedlo celkem rychle zalepit místa v brankovišti.

K dvaadvacetiletému Nicku Malíkovi, o jehož příchodu na západ Čech se po nevydařené sezoně ve Finsku spekulovalo, si klub přitáhl ještě Dávida Hrenáka z Liberce. Také šestadvacetiletý Slovák se vinou zranění mezi Tygry příliš neukázal. V základní části odchytal jen 15 zápasů a do brány se vrátil až zase v play-off. Teď stejně jako Malík věří, že v Plzni pod vedením trenéra brankářů Rudolfa Pejchara svou kariéru zase víc oživí.

To není špatný základ.

Horší je to v defenzivě, kterou už koncem sezony opustil tvrďák Michal Houdek, následně i Martin Bučko a klub neuplatnil opci na spolehlivého finského zadáka Aleksi Laaksa (v základní části 34 zápasů, 8 gólů a 13 asistencí). A nejisté je setrvání talentovaného beka Adama Jiříčka, kterého čeká draft NHL.

Plzeň si zato hodně slibuje od ukrajinského obra Igora Merežka. Šestadvacetiletý dobře stavěný pravák ukazoval ve slovenské extralize, že to umí v obraně i v útoku. Nejproduktivnější bek tamní základní části odehrál za Spišskou Novou Ves včetně play-off 64 utkání s bilancí 11 gólů a 46 asistencí. Jenže teď musí přednosti potvrdit v české nejvyšší soutěži.

Stejně jako 31letý kanadský útočník Olivier Archambault, jehož si Škodovka vyhlédla rovněž v celku slovenských vicemistrů ze Spišské Nové Vsi právě kvůli číslům. Včetně play-off nasbíral 70 bodů za 15 gólů a 55 asistencí.

To další kanadská posila, třicetiletý Christophe Lallancette, jenž to do extraligy vzal ze zámoří rovněž přes Slovensko, má za sebou tři poměrně úspěšné sezony v Hradci Králové. Na západě Čech s ním počítají na post prvního nebo druhého centra. Zkušenost by měl do plzeňské ofenzivy i kabiny vnést brzy čtyřicetiletý Jakub Klepiš, pro něhož si Indiáni sáhli do Kladna.

Jenže zároveň tým opustil odchovanec Jakub Pour, jenž se v uplynulé sezoně sice hledal, ale někde v sobě má hokejovou přímočarost i tvrdou střelu (v základní části 47 zápasů, 11 gólů plus sedm asistencí). Odešel i švédský šikula Aleksi Rekonen (49 utkání, 12 gólů + 16 asistencí), a po mizerné sezoně nepokračuje ani bojovník Petr Straka.

Šéfové klubu avizují, že by se měl tým ještě posílit. A mezi fanoušky létají velká jména jako Jan Kovář nebo Dominik Kubalík. Plzeňský rodák hraje nyní na mistrovství světa mimo jiné o svou budoucnost v NHL, kde mu končí smlouva a navíc se mu čerstvě narodilo první děcko - dcera Mia. Tak se nechme překvapit.

Brankoviště Indiánů je obsazené. Z Finska se vrací Nick Malík

Změny v HC Škoda Plzeň

Příchody

Brankáři: Nick Malík (KooKoo/Fin.), Dávid Hrenák (Slov., Liberec). Obránce: Igor Merežko (Ukr., Spišská Nová Ves/Slov.). Útočníci: Christophe Lalancette (Kan., Mountfield HK), Jakub Klepiš (Kladno), Olivier Archambault (Kan., Spišská Nová Ves/Slov.)

Odchody

Brankáři: Samuel Hlavaj (Slov., Minnesota Wild/NHL), Milan Klouček (České Budějovice). Obránci: Martin Bučko (Mountfiled HK), Aleksi Laakso (Fin., Kiekko-Espoo/Fin.). Útočníci: Jakub Pour (Mountfield HK), Aleksi Rekonen (Mladá Boleslav), Petr Straka.