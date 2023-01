Do ofenzivy Škodovky přichází z prvoligového Zlína zatím do konce sezony zkušený Antonín Honejsek výměnou za mladého forvarda Martina Langa. Indiánský útok posílí nově i Martin Beránek z Mladé Boleslavi, když opačným směrem zase míří Sebastián Malát.

Z Mladé Boleslavi přichází Martin Beránek (vlevo) výměnou za Sebastiána Maláta.Zdroj: bkboleslav.cz

„Angažmá v Plzni beru rozhodně jako velikou výzvu. Chci se ukázat,“ vyhlásil 31letý Honejsek, v uplynulé i této sezoně nejproduktivnější hráč zlínského týmu.

V aktuálním ročníku Chance ligy si dlouholetá opora Beranů připsala ve 40 zápasech 10 gólů a 18 asistencí. „Extraligu chce hrát každý hokejista. Navíc po dvou nepříliš povedených letech ve Zlíně chci i někde znovu začít,“ doplnil rodák z Prostějova, který extraligu hrál také za Kometu Brno a hradecký Mountfield, ale působil i v zámoří a ve Finsku.

Antonín Honejsek.Zdroj: beranizlin.cz

Naopak o deset let mladší Martin Lang v Plzni nenavázal na minulou úspěšnou sezonu, kdy v 59 zápasech zapsal 21 kanadských bodů (12 gólů + 9 asistencí), a spíš jen paběrkoval (32 utkání, 1 gól + 1 asistence). „Martin toho tolik neodehrál a moc se mu nedařilo. Možná to měl v hlavě a tahle změna ho může nastartovat. Naopak Tonda Honejsek je zkušený kluk a produktivní hráč, silný na puku a výborný do přesilovky. Věříme, že nám v závěru sezóny může opravdu pomoct,“ řekl k výměně Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň.

Martin Beránek pochází z Českých Budějovic, kde i hokejově vyrůstal a v Motoru působil ještě v minulého sezoně. Poté mládežnický reprezentant změnil poprvé dres, ale v Mladé Boleslavi nijak nezářil. Ve 32 utkáních 21letý forvard vstřelil tři góly, k tomu přidal dvě asistence a teď míří na západ Čech.

„Jsem rád, že vyšla zrovna Plzeň, a těším se na novou výzvu,“ oznámil Beránek, který se bude plzeňský trenérům hlásit poprvé na středečním tréninku.

Naopak Malát (v sezoně 37 zápasů, 4 góly + 7 asistencí) už bude k dispozici boleslavským koučům.

„Seba Malát v Plzni nebude příští sezonu působit a shodou okolností se na dalším angažmá domluvil právě s Boleslaví. Proto, když se naskytla možnost jej vyměnit za Martina Beránka, kterého jsme dlouho sledovali, rozhodli jsme se ji uskutečnit,“ řekl na vysvětlenou sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Jak se změny projeví ukáží nadcházející zápasy. V pátek hraje Škodovka derby v Karlových Varech a v neděli hostí Liberec.

