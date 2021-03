Změn bude víc, avizuje sportovní manažer Škodovky Vlasák

Neúspěch hokejové Plzně v předkole play-off ještě Tomáš Vlasák nevstřebal. „Koušu to strašně, 0:3 by mě nenapadlo ani v nejhorším snu. S Olomoucí jsme v play-off třikrát předtím postoupili, takže vám v hlavě blikne, že jednou to může přijít. Ale maximálně 2:3 po těžkém boji, tohle byl šok,“ říká sportovní manažer Škodovky.

Takhle Petr Straka slavil v Olomouci gól na 1:1, ale Škodovka nakonec třetí zápas předkola play-off prohrála a vypadla ze hry. | Foto: hc-olomouc.cz

V Plzni spolu s Martinem Strakou staví tým na další sezonu a kádr Indiánů provětrá. „Změn bude víc než obvykle,“ potvrzuje bývalý skvělý útočník a trojnásobný mistr světa. „Odchází Dominik Frodl (spekuluje se o Pardubicích), smlouvu jsme neprodloužili s obráncem Romanem Vráblíkem. Na 90 procent odejde také Matěj Stříteský a z útoku Luboš Rob. Nezůstanou ani kluci, co přišli v průběhu sezony výměnou. Dočekal má smlouvu ve Vítkovicích a Michnáč v Budějovicích. U ostatních se uvidí,“ říká Vlasák. Přijde velký třesk. Zvládneme to, věří Straka Přečíst článek › Ohledně posil však mlčí, protože jména může odtajnit až 1. května. „Na soupisce si necháváme volná místa pro obránce a útočníka. A hledáme i v cizině. Jednání jsou však náročná a chceme počkat, kdo se objeví. Pár hráčů, které jsme chtěli, jsme totiž ztratili jen proto, že jiné týmy jim garantují všechno, ačkoliv není jisté, zda se bude hrát s diváky, nebo bez nich. A to je v situaci, kdy nevíme, jak krize dopadne na naše partnery, velký risk. Musíme jednat střízlivě,“ zdůrazňuje Vlasák.