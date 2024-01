Tvrdostí a chutí se prát vyhlášený bek se ve svém 30 zápase v sezoně konečně zapsal mezi střelce

Konečně! Obránce Michal Houdek se v nedělním utkání s Mountfieldem raduje ze svého prvního gólu v sezoně. | Foto: hcplzen.cz/Marek Švamberg

Trvalo to, ale v nedělním zápase s hradeckým Mountfieldem to přišlo. Tvrdostí a chutí se prát vyhlášený plzeňský bek Michal Houdek se ve svém 30 zápase v sezoně konečně zapsal mezi střelce a zařídil tím bod v utkání, které Škodovka nakonec prohrála v prodloužení 2:3.

Urostlý zadák Michal Houdek patří ke stabilním členům škodovácké defenzivy.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Je to vzhledem k průběhu zápasu zisk, nebo ztráta?

Je to bod do tabulky. Zápas se nějak vyvíjel, mohlo to být bodů více i méně. Nakonec to po 60 minutách bylo srovnané. A dění v prodloužení? To je hokej. Neproměnili jsme přesilovku a pak jsme bohužel inkasovali.

O rozhodujícím Zacharově gólu se bude ještě diskutovat. Co o něm soudíte vy?

Já bych to nerad hodnotil. Já to nějak viděl ze svého pohledu, rozhodčí zase z jiného, další u obrazovek. Nedokážu to objektivně zhodnotit.

A váš gól?

Snažil jsem se primárně trefit branku. Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo, ale první myšlenka byla, abych hlavně trefil branku.

Závěr utkání byl ještě vyhrocený a strhlo se i pár bitek.

Zrovna u situací, které byly vyhrocené, jsem na ledě nebyl. Škoda pro mě… Asi byste zase měli o čem psát. (úsměv) Ale myslím, že na tyhle věci ještě dojde.

Máte v hlavě, kterého hradeckého hráče si zvlášť pamatovat?

Není to vyloženě tak, že bych šel jmenovitě po někom, ale samozřejmě si nějaké věci pamatuji. A když ne, tak je mám napsané. Ale nechci to moc rozvádět. V každém týmu je někdo, kdo má chuť se porvat.

Plzeň stále trápí nízká produktivita, je to aktuálně největší problém?

Tak jsou zápasy, kdy nám to tam napadá, jako s Olomoucí a Kladnem. Ale pak se zase stane, že je gólů méně. O to lépe musíme bránit, abychom i se dvěma góly dokázali bodovat. V Boleslavi z toho byly dva body, teď bod. Snad bude i dál bodů přibývat.

Sváteční střelec Houdek se konečně trefil a zařídil Škodovce remízu