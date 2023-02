Když Kryštof Hrabík svou tečí v přesilové hře před koncem první třetiny zvýšil vedení hokejové Plzně na 2:0, málokoho napadlo, že by zápas s Libercem neměl skončit výhrou. Domácí Škodovka svého soupeře drtila, jenže z tlaku vytěžila jen ony dva góly a Tygři ještě do první pauzy rovněž v početní výhodě snížili. Což je nakoplo, následně dalšími dvěma brankami v přesilovkách zápas otočili a dokráčeli až k vítězství 4:2. Indiáni museli litovat promarněných šancí.

„Šťastný z toho rozhodně nejsem. Začali jsme skvěle, první třetina byla povedená a nevím, proč jsme od toho ustoupili,“ konstatoval po zápase Kryštof Hrabík. „Ta ztráta je nepříjemná už proto, že každý bod se počítá a my jsme je mohli uhrát,“ litoval 23letý útočník.

Takhle dal Kryštof Hrabík gól Petru Kváčovi v brance Liberce.Zdroj: hcplzen.cz

Liberec se od druhé třetiny tolik zlepšil nebo jste spíš odstoupili od vaší hry z úvodní části?

To je těžké říci, asi od obojího trošku. My jsme přestali hrát jednoduše, rychle otáčet hru. Ale nikdy nejde vydržet podle představ celých 60 minut, ale je třeba dělat maximum, aby i ty méně povedené úseky byly co nejkratší. A co nejrychleji se zase vrátit ke hře, co chceme.

Zápas rozhodly přesilovky. Zatímco vy jste využili jedinou, soupeř hned tři. Co chybí, aby jste byli v početních výhodách produktivnější?

I když to trénujeme, tak přesilovky momentálně nejsou takové, jak bychom chtěli. Což je škoda. V přesilovce si máme pomoci a soupeř nám ukázal, že jsou rozhodující. Za mě to chce víc střílet, mít větší tlak do brány. Což v čase, kdy to nelepí a nejdou přihrávky do prázdné, je asi jediná možnost. Prostě hru zjednodušit.

Ještě za stavu 2:2 spálila Plzeň obrovskou šanci, kdy Tomáš Mertl po závaru před libereckou brankou střílel už na odkrytou klec, ale rozezněl jen tyčku. Byl to klíčový moment zápasu?

Nejspíš. Tak trefili jsme tyč, kdyby padl gól, zase by nás to nakoplo, zase by to bylo jiné. Jenže nemá cenu říkat co by, kdyby… Měli jsme se semknout a dát jiný gól.

Umístění v první čtyřce je pro aktuálně osmou Škodovku nejspíš ztracené. O čem to bude ve zbytku základní části? Nachystat se na předkolo play-off?

O pauze je nějaký čas si odpočinout, potrénovat a připravit se na sedm zápasů, co jsou ještě před námi. Je třeba je odehrát jako v play-off a posbírat co nejvíc bodů. Jít prostě zápas od zápasu a v každém odvést co nejlepší výkon.

Před koncem přestupního termínu přišli do Plzně tři noví hráči. Jak obránce Jan Jaroměřský a útočníci Antonín Honejsek s Martinem Beránkem do týmu zapadli?

Všichni tři to jsou skvělí kluci, sedli si se všemi, v tom problém není. Jen na ledě jsou s námi zatím krátce, takže k nějakému nedorozumění může dojít. Ale ani tak to není vůbec špatné a nahraje jim i nadcházející pauza. Potrénují víc s týmem, poznají, jak to v Plzni chodí a po reprezentační přestávce to bude zase lepší.

Vás teď česká start s českou reprezentací na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku. Těšíte se?

Těším se. Hrát za nároďák je pocta a moc si té pozvánky vážím. Jen jsem chtěl, abychom zvládli lépe zápas s Libercem. Do pauzy by se nám šlo lépe, body jsme potřebovali. Ale zítra je zase nový den a na ten se soustředím. V reprezentaci chci podat co nejlepší výkon, a je jedno, jakou roli dostanu.

