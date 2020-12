Na Indiány po vzedmutí, kdy bez řady hráčů v čele s elitním centrem Tomášem Mertlem vyhráli čtyři utkání v řadě, přišly horší časy. Ze tří zápasů během pěti dnů brali Západočeši jen bod doma s Olomoucí, poté vyšli zkrátka se Spartou a teď ve Zlíně.

„Nepředvedli jsme zrovna ideální výkon, navíc jsme si nepomohli ani v přesilových hrách,“ litoval trenér Ladislav Čihák. „Bohužel je to další porážka. Musíme si na to sednout a vše pořádně rozebrat,“ prohlásil důrazně plzeňský kouč, přestože sestavu pro souboj s Berany lepil, jak se dalo.

Kromě zraněných Mertla s Pavlem Musilem a tří juniorských reprezentantů postrádal Čihák i dalšího centra Petra Kodýtka (novice v českém národním týmu) a do boje nakonec vyslal jen devět útočníků. „Více prostoru dostanou hráči, kteří běžně až takový čas na ledě nemají, a věřím, že se šance chytí,“ doufal hlavní kouč.

Jenže to se nestalo.

Plzeň přes oslabení své ofenzivní síly byla sice v úvodní třetině nebezpečnější, ale ze tří přesilovek proměnila jedinou, kdy se parádně trefil Jaroslav Kracík.

„Kdybychom přidali v první třetině ještě nějaké góly, tak bychom to nejspíš zvládli. Bohužel jsme nestříleli a soupeř následně dvěma góly duel otočil,“ konstatoval útočník Filip Suchý.

Dravý forvard, který včera oslavil 23. narozeniny, nastupoval v elitní formaci na místě centra. V poslátané sestavě a jen třech útočných lajnách však problém neviděl. „V tom nebyl zase takový rozdíl. Někdy je stažení hry na tři útoky paradoxně lepší. Třeba tím, že jsme v daleko větším tempu. Na to se vymlouvat nemůžeme,“ říkal Suchý.

Horší bylo, že od druhé třetiny Škodovka vycházela střelecky naprázdno. I Suchý, který předtím v 21 zápasech nasázel devět gólů (k tomu přidal devět asistencí), v dohrávce 11. kola na Valašsku pálil slepými. A to i v sedmi početních výhodách.

„Co chybělo? Možná větší klid na hokejkách, ale určitě musíme přesilovky sehrát lépe a víc je využívat,“ byl si vědom plzeňský rodák.

Také proto totiž Indiáni ztratili třetí zápas po sobě, poprvé v sezoně. „Asi každý tým si tím někdy v sezoně projde. My se z toho musíme přes reprepauzu vyhrabat a pořádně se připravit na další zápasy, abychom to zlomili,“ vyhlásil Suchý, který se do Plzně vrátil v létě a jen nedávno tu prodloužil smlouvu až do jara 2023.

Škodovku čeká ještě do Vánoc úterní zápas v Pardubicích a poté na Štěpána hrají modro-bílí doma s Mladou Boleslaví.