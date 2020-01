Za Škodovku odehrál Patrik Zdráhal teprve druhý zápas. A hned proti Vítkovicím – klubu, kde čtyřiadvacetiletý útočník hokejově vyrostl.

Ondřej Zdráhal nastoupil v plzeňském dresu proti svým Vítkovicím. | Foto: Deník / Veronika Zimová

„Byl jsem hodně nahecovaný. S bývalými spoluhráči jsme si před utkáním psali, i jsme se viděli. Nebylo to pro mě sice vůbec jednoduché, ale na zápas jsem se těšila jsem rád, že jsme vyhráli. Kdyby to bylo naopak, kluci z Ostravy by mi to dali pěkně sežrat,“ svěřoval se Patrik Zdráhal po vítězství 6:4.