Vyrovnaný zápas 22. extraligového kola po nájezdech vyhrála 2:1 domácí Kometa. Ten rozhodující proměnil Mueller a brněnský tým tak Plzeň obral stejně jako v úvodu sezony na západě Čech. Tehdy ale po bláznivé desetigólové přestřelce.

V pátečním večeru se však žádná divočina nekonala. Přitom střetnutí nabídlo svižný hokej tempu s řadou šancí na obou stranách, jenže brankáři, brněnský Klimeš i Pavlát, který v plzeňské kleci zastoupil reprezentanta Svobodu, se překonávali.

Někdy i s přispěním štěstí, jako v první třetině, kdy zmařil obrovskou šanci Zaťovič, který po nájezdu na gólmana trefil jen horní tyčku. Na Pavláta to zblízka zkoušel i Pavlík, ale mezírku mezi gólmanovými betony nenašel. Na opačné straně Klimeš zase vyrazil nebezpečné Musilovo zakončení.

Ve druhé třetině přišlo první vyloučení, ale hosté z výhody nic nevytěžili. Naopak záhy poté inkasovali. Po Malletově pobídce se mezi plzeňskými beky protáhl Holík a zblízka zavěsil.

V závěru druhé části se dočkala i Škodovka. M. Lang střílel z úhlu, v pádu přidal další ránu a odražený puk do odkryté branky napálil Adamec. Devatenáctiletý mladík tak svým prvním gólem v extralize zařídil Škodovce bod.

Před koncem třetiny mohl sice druhou trefu přidat Suchý, ale Klimeš švihem lapačky zabránil nejhoršímu. A stav 1:1 přes řadu dramatických momentů vydržel až do šedesáté minuty.

V prodloužení byli sice domácí pasivnější, ale Indiáni toho nevyužili a naopak před koncem přesčasu pláchl Mueller, Pavlát však tým podržel.

Rozhodnout musely až nájezdy. Zatímco na plzeňské straně skóroval jen Mertl, na té domácí postupně Horký, Mueller a Vincour.

V nedělním kole Plzeň vyzve doma od 16.30 hodin tým Vervy Litvínov.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Brno): Myslím, že to byl zápas v tempu. Plzeň hodně bruslí, hraje aktivní hokej. My jsme si vytvořili několik vyložených šancí, které jsme bohužel neproměnili. Musím říct, že brankář soupeře opravdu tentokrát podržel. Měli jsme samostatné nájezdy, šance z předbrankového prostoru, ale zatím je bohužel pořád neproměňujeme. Škoda, že jsme utkání nezvládli ziskem tří bodů. Jsme ale rádi, že jsme zvládli nájezdy a bereme aspoň dva body.

Václav Baďouček (HC Škoda Plzeň): Měli jsme dobrý nástup do utkání. Prvních pět minut jsme byli hodně aktivní, pak se hra srovnala. Na to, že jsme hráli venku proti silné Kometě, jsme si vypracovali docela dost šancí na to, abychom gólů dali víc než jeden. Pravdou je, že i Kometa měla několik výborných příležitostí ke skórování, a možná i víc. Nám výborně zachytal Dominik Pavlát, která nás v rozhodujících fázích podržel. Trochu nám zatrnulo v poslední vteřině, kdy jsme i o ten jeden bod mohli přijít. V prodloužení bylo vidět, že si na nás Kometa asi věří na nájezdy, protože nájezdy jsou naše noční můra. Ten druhý bod tedy sebrala Kometa.

HC KOMETA BRNO – HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 sn

Třetiny: 0:0, 1:1, 0:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 27. P. Holík (Mallet, Gulaši), rozhodující nájezd P. Mueller – 38. Adamec (M. Lang). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Střely na branku: 30:23. Diváci: 5 652. Nejlepší hráči: Doplníme později.

Brno: Klimeš – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Trenéři: Kalous, Horáček a Kováčik.

Plzeň: Pavlát – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, Kremláček – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Kantner, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.