Jen před pár dny Indiáni dobyli Ostravar Arénu po výhře 3:2 a vítkovický tým pak stejně udolali i doma v Plzni, byť až v prodloužení. Díky zisku dvou bodů se Škodovka udržela v extraligovém pořadí čtvrtá.

Rideru skolili Západočeši na vlastním ledě pošesté v řadě, tentokrát byla ale cesta k vítězství hodně trnitá.

Škodovce chyběli čtyři zkušení hráči, z toho tři v defenzivě (Kindl, Graňák, Lang) a s mládežnickou obranou nebylo lehké soupeře přetlačit.

Role vítkovického kata se se stejně jako před pár dny ujal útočník Michal Bulíř. Nejproduktivnější plzeňský hráč (25 zápasů, 12 gólů + 12 asistencí) napálil do vítkovické klece dva góly včetně toho vítězného.

„Byl to znovu těžký zápas, náročný, hodně podobný tomu, co jsme sehráli jen pár dnů zpátky ve Vítkovicích. Utkání bylo vyrovnané, ale v defenzivě jsme to zvládli líp než předtím v Hradci Králové (Plzeň na ledě Mountfieldu prohrála 4:7), a to rozhodlo. Navíc jsme si pomohli třemi využitými přesilovkami,“ prohlásil na klubovém facebooku zkušený třicetiletý forvard.

Škoda skórovala výhradně v početních výhodách, ale v té nejdelší šestiminutové, z toho nějaký čas i pět na tři, zápas na svou stranu nepřiklonila. Co chybělo?

Sehráli jsme to špatně. Možná i tím, že z přesilovkové lajny vypadl Čero (Peter Čerešňák), čímž se nám souhra rozhodila. Ale i tak jsme měli s dlouhou přesilovkou naložit líp a vytěžit z toho uklidňující třetí gól. Těžko k tomu něco víc říkat.

Předtím jste ještě před polovinou zápasu rovněž v přesilovce svým prvním gólem v zápase poslal Plzeň do vedení 2:1. Když před vámi puk vyplaval, věděl jste hned, že budete zakončovat do odkryté brány?

S tím jsem si před vítkovickou branku najížděl. Viděl jsem Ludwiga Blomstranda, jak se chystá ke střele, a jel jsem za dorážkou. Puk se ke mně odrazil, ještě jsem popojel a kolem beka jsem ho uklidil do brány. Sbírat puky, tlačit se za dorážkami je důležité.

Nakonec jste v přesile čtyři na tři svou parádní trefou ukončil prodloužení a vystřelil pro Plzeň bod navíc.

Máme domluvené, že v takových chvílích budeme hodně střílet. Dvakrát moji střelu zblokovali, napotřetí to vyšlo a spadlo to tam. Zaplaťpánbůh za gól i za dva body.