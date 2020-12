V úterý hrají Indiáni ve Zlíně, předtím v neděli doma se Spartou a v pátek vyzvou na vlastním ledě houževnatý tým HC Olomouc. Zápas 26. kola začne v Logspeed CZ Aréně už v 16.30, tedy o hodinu dříve, než bylo původně stanoveno.

„Zápasy teď běžely rychle po sobě, navíc jsme nehráli v kompletní sestavě, takže volnější program nám přišel vhod,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

S týmem dává ožít zvolání husitského vůdce Jana Žižky: Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte.

Chybějí jim hráči, ale i s torzem týmu se Plzeň valí extraligou. Naposledy v neděli Škodovka jen se 16 borci v poli přejela hradecký Mountfield 5:1 a i díky čtyřem výhrám v řadě je druhá, v závěsu za vedoucím Třincem. Jenže dál musí lepit díry v ofenzivě.

Vedle zkušených Tomáše Mertla a Pavla Musila (zranění) postrádá Čihák i tři juniorské reprezentanty bojující o nominaci na mistrovství světa. „Absencí je hodně, a protože nás nyní čekají tři zápasy rychle po sobě, nastoupí v útoku junioři Slanina se Šuhajem,“ prozradil hlavní kouč Škody.

A co očekává od souboje s Olomoucí, která nyní víc prohrává, než boduje, a spadla už na předposlední místo? „Olomouc je známa svým nepříjemným hokejem a to se nemění. U nich jsme horko těžko vyhráli až v prodloužení,“ připomněl Čihák první souboj v sezoně na Hané. „Budou bojovat, hrát jednoduše, tvrdě v osobních soubojích. Asi tak jako předtím Hradec, kde jsme to zvládli, a uspět chceme i nyní,“ sdělil trenér s tím, že Sparta následně bude zase jiná káva.

„Umí tvořit hru, mají na to individuality, šikovné hráče,“ upozornil hokejový stratég. „Odehráli jsme teď sice perfektní utkání s těžkými soupeři, kluci jsou v pohodě, ale vědí, že je to minulost a je nutné znovu zabrat,“ zdůraznil Ladislav Čihák.

„Krátké volno jsem si užil, zajel jsem za rodiči a těším se na další zápasy. S Olomoucí chceme vyhrát za tři body,“ prohlásil útočník Jakub Pour, který zatím bodově zaostává za minulými sezonami. V 18 zápasech si 21letý forvard připsal jen gól a dvě asistence. „Snažím se to zlomit prací v tréninku. V tabulce jsme druzí, v kabině je pohoda a na vítězné vlně chceme zůstat,“ sdělil Pour.

Právě v selhávající koncovce hledá příčiny výsledkové mizérie olomoucký brankář Jan Lukáš. „My se na góly hrozně nadřeme, a naopak je jednoduše dostáváme. V obraně je občas hrozný binec. Předcházející sezony jsme to vždycky nějak urvali, a teď nám to nejde,“ prohlásil gólman po poslední porážce 1:6 v Mladé Boleslavi.