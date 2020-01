Škodovka sice předtím srazila doma silné soky Třinec i Spartu, v extralize skočila na druhou příčku, ale v Litvínově tvrdě narazila. Sestupem ohrožená Verva sestřelila favorita 5:1.

„Nepamatuji, že bychom v sezoně hráli takhle odevzdaně. Musíme se za tenhle výkon omluvit fanouškům,“ vzkazoval přes kamery ČT Sport kapitán a v utkání autor jediného plzeňského gólu Milan Gulaš.

Nebyl sám, kdo se omlouval. Bilance Škodovky v minulých třech zápasech u soupeřů vyznívá skutečně tristně - nula bodů a skóre 4:17. Prohra v Litvínově navázala na výpadky v Liberci (1:7) a v Brně (2:5).

„Poslední nepovedený zápas bude mít důsledky,“ zareagoval trenér Ladislav Čihák. Při včerejší přípravě si hráči mákli víc než obvykle a Čihák navíc roztrhl elitní útočnou dvojici Mertl, Gulaš.

„Další změny mohou ještě následovat,“ prohlásil kouč. „Kdybych měl širší kádr, tak bych příště nechal pár hráčů klidně sedět. Takhle proběhly nějaké pohovory a kluci si víc zatrénovali. Nic podobného se nesmí opakovat. Hráči musí být schopní unést tlak, který v závěru sezony a poté v play-off přichází,“ zdůraznil.

Plzeň přes relativně dobrý vstup do zápasu, úvodní šanci Poura a tyčce Němce, následně polevila.

„Soupeř šel po naší chyběl do vedení a už se to vezlo,“ vrátil se Čihák k porážce. „Litvínov, jak je dole, tak ho to nakoplo. My už jsme nečapli tempo zápasu a neměli nic, o co by se dalo opřít,“ připustil hlavní kouč.

To chce zase zlomit. „Prohrát můžete, ale musí to být po nějakém výkonu – a v Litvínově nepřišel,“ litoval.

Pikantní zápas v úterý odehráli Michal Moravčík a Adam Jánošík. Beci, kteří si minulý týden po dohodě Plzně s Litvínovem vyměnili působiště a nyní poprvé bránili své bývalé parťáky.

Teď už plzeňský Jánošík ale ve druhé třetině tečoval nechtěně Aliuovu ránu do vlastní brány a po zápase sledoval vítězné oslavy Vervy. „Bohužel mě to trefilo do výstroje a spadlo to do branky. Bylo to specifické utkání, hlavně po konci, když kotel vyvolával mé jméno. V zápase jsem se to snažil nevnímat a plnit pokyny trenérů,“ řekl slovenský bek. „Zápas nám nevyšel, a o to víc se musíme připravit na další,“ zdůraznil.

Do reprezentační přestávky zbývá odehrát ještě dvě kola. Škodovka se utká s celky z pomezí předkola play-off. V pátek hostí od 17.30 hodin sedmý Hradec Králové a poté v neděli zajíždí Indiáni na led osmého Zlína.

Zároveň plzeňský klub řeší možné posily. Přestupové okno se v extralize uzavře tradičně poslední lednový den. „Jednáme. Nemusí to dopadnout, ale nějaký příchod ve hře je,“ prohlásil trenér Čihák.