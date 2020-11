Zkušený bek má ale v hlavě stále ještě domácí zápas s Vervou Litvínov, který Indiáni vyhráli po nájezdech 2:1 a v extralize jsou dál první.

Jak zápas s chemiky hodnotíte?

Vyhráli jsme, takže se nám zápas hodnotí daleko líp. I když herně to z naší strany nebylo úplně ono, tak máme dva body, což je hlavní.

Jsou dva získané body málo nebo hodně vzhledem k tomu, že zvlášť ve druhé třetině Litvínov hodně kousal.

Vzhledem k průběhu utkání jsme za dva body hodně rádi. Byly tam pasáže, kdy nás soupeř přehrával. Nechávali jsme je hrát a pod tlakem jsme pak chybovali, což Litvínov jen víc dostávalo na koně. To je špatně. My musíme určovat tempo zápasu a ne si nechat vnutit hru soupeře.

Z toho ve druhé třetině vyplýval průvan v plzeňské obraně?

Nebyla to dobrá pasáž, ale jak jsem už řekl, my jsme to soupeři sami nabídli. Rozhodně to nebylo tím, že by se Litvínov nějak výrazně zlepšil.

Přitom před pár dny jste v Litvínově vyhráli 4:1. V čem bylo utkání v Plzni jiné?

Asi jsme tam u nich byli víc koncentrovaní a nedovolili jsme soupeři to, co potom u nás doma.

V jednom momentu jste se ostře střetl s litvínovským Janem Myšákem. Co se vlastně stalo?

Trenéři nás nabádají, abychom se snažili být útočníkům soupeře co nejblíž. No a mě se možná poprvé v kariéře povedlo být tak blízko, že ten útočník do mě sám narazil (úsměv).

Je známo, že v plzeňském týmu je pár Jihočechů, kromě vás ještě Milan Gulaš, Tomáš Mertl a Luboš Rob. Jak se těšíte na nedělní zápas v Českých Budějovicích?

Těšíme se moc. Jedeme domů, ale o to víc chceme zvítězit. Jen škoda, že kvůli pandemii se bude zápas hrát opět bez diváků. Jinak by byli v hledišti naši blízcí a spousta známých, což by náboj utkání ještě umocnilo. Až zase budou smět lidi zase na zimáky, tak bude takový zápas ještě úžasnější.