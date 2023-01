Třetí celek extraligy udolali Indiáni po nájezdech 4:3 a zastavili vítězné tažení Pražanů. A to s dalším 16letým talentem v defenzivě, když po Adamu Jiříčkovi naskočil do boje Jan Skok.

Jeden z nejlepších výkonů v sezoně, shodují se plzeňští fanoušci na sítích. Jen škoda zase toho krátkého výpadku, dodávají.

Škodovka měla zápas dobře rozehraný, v úvodu třetí periody se utrhla do náskoku 3:1, jenže soupeř dvěma góly rychle po sobě srovnal. Vítěze tak určil až rozstřel, který Plzeň dotáhla k výhře téměř po dvou letech. „Jednou to přijít muselo a doma proti Spartě je to o to sladší,“ konstatoval na facebooku jeden z příznivců.

Houdek zaskočený nebyl

Plzeňští proměnili tři z pěti nájezdů, rozstřel se v jejich prospěch zlomil v páté sérii. Autorem vítězné trefy byl možná překvapivě obránce Michal Houdek. Zkusil to zprava, zleva a pak vyslal křižnou ránu. Tak se 22letý bek zhostil klíčové role. Brankář Miroslav Svoboda následně vychytal Buchteleho nájezd a Škoda mohla slavit.

„Nesnažil jsem se nic vymýšlet. Podpořili mě i trenéři, abych nad ničím nehloubal a udělal to, co vždycky. Ne pokaždé to vyjde, ale jsem strašně šťastný, že teď ano, a mohl jsem tak pomoct týmu k vítězství,“ rozplýval se Houdek.

Překvapivý exekutor.Zdroj: hcplzen.cz

Zařazením mezi exekutory nájezdů ho trenéři nezaskočili. „Diváci překvapení asi byli, já úplně ne. Nájezdy jsem v tréninku docela proměňoval a trenéři o tom se mnou i mluvili, takže jsem byl připravený, že to může přijít,“ konstatoval klubový odchovanec.

Do Plzně se Houdek vrátil před sezonou po téměř dvou letech v první lize a prožívá úspěšnou sezonu. Už to není jen horkokrevný rváč, jak se v extralize zapsal. Statný zadák odvádí spolehlivou práci a stal se stálým členem indiánské defenzivy. V 39 utkáních si Houdek připsal dva góly a tři asistence a před utkáním se Spartou také prodloužil smlouvu s mateřským klubem o další rok.

„Bylo mojí prioritou se domluvit v Plzni. Jsem tu doma a chci dál bojovat za svůj tým,“ sdělil Michal Houdek.

Obránce Michal Houdek si prodloužil angažmá v Plzni o další sezonu.Zdroj: archiv Deníku

Vítězství nad Spartou si pochvaloval i další obránce Jan Piskáček. „Výborný zápas se vším všudy, řekl bych už trošku play-off utkání. Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli alespoň na nájezdy. Konečně,“ řekl s úlevou zkušený obránce.

Ve své bohaté kariéře je Piskáček sice spojen nejvíc právě s pražským klubem, ale na minulost nehledí.

„Ve Spartě mám hodně kamarádů. Špičkujeme se mezi sebou, ale vítězství chutná stejně, jedno proti komu,“ dodává 33letý borec.

Výhra nad Spartou udržela sedmou Plzeň devět kol před koncem základní části v dosahu elitní čtyřky. Na čtvrtý Třinec ztrácí Indiáni jen tři body. Nakolik je posun vzhůru reálný, naznačí už další kola. V pátek čeká Škodovku od 17.30 derby v Karlových Varech s desátou Energií a v neděli hostí pátý Liberec (16.30).

Hokejová Plzeň zlomila Spartu v nájezdech. Rozhodl Houdek