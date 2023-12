To byl bláznivý zápas! Hokejisté Škody Plzeň vedli nad Třincem 3:0, pak prohrávali 3:4 a nakonec v utkání 27. kola extraligy přemohli mistra posledních čtyř sezon 5:4. Vítězný gól dal v 51. minutě sváteční střelec obránce David Kvasnička.

David Kvasnička (uprostřed) vstřelil vítězný gól Plzně proti Třinci. Na snímku brání Daniela Voženílka. | Foto: Marek Švamberg

Indiáni to na šampiony z Třince tuto sezonu doma umějí, protože v prvním kole extraligy je porazili 3:1.

Před úvodním buly přijímal bývalý hokejista a trenér Škody Plzeň Marek Sýkora od klubového vedení gratulace k 75. narozeninám, které oslavil na konci listopadu.

Indiáni měli famózní nástup do zápasu. V 6. minutě Petr Straka tečoval puk po Laaksově střele za záda explzeňského gólmana v dresu Třince Marka Mazance. Za dvě minuty prostřelil třineckého brankáře Piskáček.

Poté už stálo za zmínku hlavně vyloučení domácího Mertla do konce zápasu za strčení do čárového rozhodčího.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, podařilo se nám vstřelit dvě branky, celkově ta první třetina z naší strany byla velmi povedená,“ řekl trenér Škody Plzeň Petr Kořínek.

Od druhé třetiny se začaly dít věci. Hned v jejím úvodu Söderlund prostřelil Mazance a Škodovka vedla 3:0.

Kdo si myslel, že Indiáni už vyhrají, byl na omylu.

Ve 24. minutě snížil Kurovský, který přesně v polovině zápasu vstřelil i druhý gól Třince. Plzni se už vůbec nepovedl závěr prostřední třetiny. Ve 37. minutě hostující Martin Růžička vyrovnal a o dvě minuty později dokonal obrat Pánik, který vystihl vysokou přihrávku domácího Söderlunda napříč plzeňskou třetinou.

„Zkraje druhé třetiny jsme dali gól na 3:0, avšak paradoxně jsme se dostali do útlumu. Věděli jsme, že se Třinec zlepší, po našich dvou, třech chybách se dostal do tlaku, který nakonec zúročil v branky. Celkově to byla bláznivá druhá perioda, z 3:0 jsme najednou prohrávali 3:4,“ nechápal Kořínek.

Ve třetí třetině vystřídal brankáře Indiánů Dominika Pavláta Samuel Hlavaj.

Ve 44. minutě Matýs při plzeňském přečíslení tři na jednoho nastřelil tyč Mazancovy branky.

Záhy Mazanec vychytal Indráka. Úspěšnější byl až Jansa ve 48. minutě, kdy ho zadovkou našel Schleiss. Jansa překonal Mazance střelou na lapačku.

Za tři minuty otočila vývoj zápasu pro změnu Škoda. Volného Kvasničku na levém kruhu našel Rekonen a obránce Indiánů poslal puk za Mazancova záda – 5:4.

Na tom už nic nezměnila ani téměř dvouminutová power-play Třince.

„Věřili jsme, že můžeme utkání ještě zvrátit, kluci to odmakali a štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu. Bylo to hrozně hektické, bláznivé utkání. Je potřeba kluky pochválit za bojovnost, zápas měl opravdu všechno,“ konstatoval Kořínek.

Extraliga má teď reprezentační přestávku. Po ní, ve středu 20. prosince (17.30), hraje Škoda v Litvínově.

