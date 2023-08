Útok hokejové Škody Plzeň Hrabík, Matýs, Holešinský hrál jako jediný ve stejném složení v obou přátelských zápasech proti Českým Budějovicím a finskému týmu Kookoo Kouvola. Kryštof Hrabík byl jediným střelcem Plzně proti Finům při páteční porážce 1:5.

Kryštof Hrabík se raduje z vyrovnávacího gólu do branky finského mužstva Kookoo Kouvola. | Foto: Marek Švamberg

Hrabík vyrovnával ve druhé třetině na 1:1 při přesilovce Indiánů. „Vyšlo to pěkně, od toho tam ale také jsem, musím sebrat gólmanovi oči. Je to také o komunikaci se spoluhráči, kteří jsou se mnou na ledě. V přípravném období je prostor si vše vyzkoušet. V dnešním zápase mě skvěle našel Adrián Holešinský, vše bylo navíc sehráno v rychlosti, takže to byl jeden z faktorů, proč puk nakonec skončil v bráně,“ popisoval na klubovém webu 23letý Kryštof Hrabík.

Kookoo v Plzni dalo na konci druhé třetiny gól na 2:1 a ve třetí části skórovalo třikrát. „Musíme se poučit ze spousty věcí. Stál proti nám kvalitní finský tým. Soupeř výborně bruslil, byl dobrý na puku, pro nás určitě dobrá konfrontace. V zápase jsme udělali plno chyb, ale byly tam i dobré situace. Pro některé kluky to byl první zápas, tak to měli o to těžší. Já jsem se cítil již lépe než v úterý. Utkání si nyní rozebereme a z chyb se do dalších zápasů poučíme,“ slíbil.

Škodovka dostala výprask od finského Kookoo

Trenéra Petra Kořínka porážka mrzela. „Na druhou stranu jsme v určité fázi přípravy. Utkání nám ukázalo věci, na kterých musíme do dalších zápasů zapracovat. Gratulujeme soupeři, hrál velmi dobře. Jejich hráči byli velmi šikovní a rychlí, nicméně taková zkušenost je velmi cenná,“ uvedl Kořínek.

Šestapadesátiletý trenér nechal hrát mladíky z úspěšné reprezentační osmnáctky na Hlinka Gretzky Cupu.

„Pro Adama Benáka to byl první zápas mezi dospělými. Určitě nezklamal, je to stále mladý kluk a potřebuje čas. Adam Jiříček rovněž odehrál velmi slušné utkání, to samé se dá říci o Janu Skokovi. Pro všechny to jsou cenné zkušenosti,“ dodal kouč Indiánů.

Škodovka přemohla Motor. Plzeňští hokejisté otočili nepříznivé skóre a vyhráli

Plzeňští hokejisté odehráli první přípravný duel doma. „Pauza od hokeje byla dlouhá, upřímně jsem se již těšil na domácí zápas. Musím říct, že i ve Strakonicích proti Budějovicím nás fanoušci výborně podpořili a vytvořili nám tam domácí prostředí, ale přece jen plzeňská aréna má své kouzlo a něco do sebe,“ řekl Hrabík.

Ve čtvrtek (17.30) hraje Škoda v Karlových Varech a příští úterý (19.00) doma přivítá druhého zahraničního soupeře v přípravě německé Crimmitschau. „I Crimmitschau nám jistě ukáže, na čem musíme zapracovat. Už se na zápas těším,“ prohlásil Kryštof Hrabík.

Plzeňské hokejisty posílil kanadský útočník Luke Adam se zkušenostmi z NHL