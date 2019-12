Škodovka se střetne doma od 17.20 hodin s kladenskými Rytíři vedenými velmistrem Jaromírem Jágrem.

A kam ikonický Jágr se svým týmem přijede, tam je vyprodáno.

Jako minulých šest venkovních střetnutí Rytířů, do nichž sedmačtyřicetiletý veterán nastoupil.

Plný dům se očekává i dnes v Plzni. „Pro nás jen dobře, protože už tak skvělá atmosféra v hale bude ještě bouřlivější,“ kvitoval plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Škodováci v neděli rozstříleli Vítkovice na jejich ledě 5:0, odčinili tak domácí porážku 0:3 s Olomoucí a v extralize skočili znovu do elitní čtyřky .

„Proti Vítkovicím tým šlapal zase celých šedesát minut,“ ocenil kouč. „Chodila nám rozehrávka, k tomu hráči přidali bruslení i nasazení a zaslouženě jsme brali tři body. Teď je jen potvrdit proti Kladnu,“ přál si Čihák.

PŘIJÍŽDÍ JÁGR A SPOL.

Rytíři naposledy doma otočili k výhře důležitý zápas s Pardubicemi a po 21 kolech jsou v extralize devátí. Na zatracovaného nováčka soutěže lichotivá pozice.

„Postupně se rozehráli, poslouchají, makají a přináší jim to body. Zvlášť domácí zápasy Kladno až zázračně otáčí,“ připomněl Čihák.

Konečně to poznala i Plzeň. Na Kladně sice vedla už 3:0, ale nakonec odcházela s prázdnou. Výhru 7:5 slavil v první čtvrtině běžící extraligy Jágr a spol.

„Jágr je i ve svých letech stále výjimečným hráčem, a to nejen v rámci extraligy. Co ztratil na rychlosti, dohání přehledem a chytrostí,“ ocenil Čihák přednosti kladenské hvězdy.

Jágr si zatím v 19 zápasech připsal 8 gólů, 6 asistencí a je nejlepším střelcem Rytířů.

„Navíc na sebe bere veškerý tlak. Jen tak ho nic nerozhází, což jen zvyšuje vnitřní sílu týmu,“ vyzdvihl přínos legendárního čísla 68 trenér Čihák.

Jen tak mimochodem o devět let mladší než hrající majitel kladenského klubu.

Jestliže při výluce NHL před 25 lety nasadili plzeňští trenéři na Jágra v kladenském dresu osobního strážce Jaroslava Kreuzmana, Čihák nic takového nechystá.

„Mám v hlavě hráče, kteří mohou na elitní kladenský útok hrát, ale jinak se budeme držet svého aktivního stylu,“ sdělil hlavní kouč Škodovky.

„Napoprvé se nám povedlo Plzeň zaskočit, ale řekl bych, že jen díky tomu, že z jejich strany došlo za stavu 3:0 k uspokojení. Protože jinak to byl silný soupeř. Jsou připravení, hrají agresivní hokej v pohybu a v ofenzivě jsou hodně nebezpeční,“ hodnotil soupeře ze západu Čech jeden z kladenských trenérů David Čermák.

Vizitka legendy

Jaromír Jágr se narodil 15. února 1972 v Kladně a během své hokejové kariéry se zařadil mezi nejlepší světové hráče všech dob. Urostlý útočník se už jako mladý prosadil v NHL a s týmem Pittsburgh Penguins získal dvakrát Stanley Cup. Hrál také za Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphii Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames. Několik let působil také v ruské KHL v dresu Omsku. V NHL vyhrál pětkrát kanadské bodování a co do počtu kanadských bodů je v historických tabulkách druhý za Waynem Gretzkym. V roce 2005 se Jágr stal členem Triple Gold Clubu, jenž sdružuje hráče, kteří vyhráli Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa. V roce 2008 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

V roce 2011 se stal vlastníkem kladenského klubu, který po jeho pádu z extraligy už coby hrající šéf vytáhl letos na jaře po pětileté pauze zpět do nejvyšší soutěže.