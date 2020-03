Jak uvedl server hokej.cz, úterní předposlední kolo základní části se odehraje v běžném režimu s jednotným začátkem v 17.30 hodin.

To, jak proběhne páteční 52. kolo, které má na všech stadionech začít v 18 hodin, a následně souboje o titul, však bude záviset na rozhodnutích Bezpečnostní rady státu, jež se znovu sejde ve středu, a na vývoji epidemiologické situace v České republice.

Škoda Plzeň naposledy v neděli skolila doma už jisté vítěze základní části z Liberce 4:2. Na domácím ledě tak Indiáni vybojovali dvacátou výhru v sezoně a bodově se dotáhli na druhou Mladou Boleslav.

Boj o druhé až páté místo je dál zamotaný. Na druhou příčku může ještě dosáhnout každý ze čtyř celků zatažených do pranice – vedle Mladé Boleslavi a Plzně také Sparta a Třinec. Možná geniální sázkař by dokázal tuhle tajenku dopředu rozlousknout.

Škodovka se v úterý opět doma střetne s Kometou Brno, která je šestá s jistým startem v play-off, ale bez šance na posun výš. V pátek Západočeši zakončí základní část v Třinci.

„Je to na nás. Chceme oba zbývající zápasy vyhrát, abychom šli do čtvrtfinále play-off s vítěznou sérií v zádech. Cílem je udržet také co nejlepší pozici a vyřazovací boje začít doma,“ prohlásil plzeňský obránce Bohumil Jank, který se na sestřelení Liberce podílel gólem.

Brankou, asistencí a navíc gestem fair play se v nedělním souboji s Tygry blýskl Luboš Rob. Ještě za nepříznivého stavu 0:1 odvolal trest pro soupeře. „Věděl jsem, že jsem zakopl sám. Tak jsem faul odvolal a možná se nám to v dobrém vrátilo,“ řekl klidně 24letý útočník.

V druhé třetině pak Rob vyrovnávacím gólem postrčil Škodovku k vítěznému obratu.

„Hráli jsme hodně na puku, začali jsme si věřit a povedlo se nám pár akcí gólově zakončit. Navíc jsme Liberec do ničeho nepustili,“ popsal rozhodující část, v níž Škodovka nasázela tři góly.

„Pak už jsme tolik neriskovali, chtěli jsme hrát jednoduše, a to se dlouho dařilo. Soupeř sice ještě snížil, ale tři body zůstaly doma,“ konstatoval rodák z jihu Čech, který do Plzně přišel před sezonou z prvoligového Vsetína s pověstí střelce a v nejvyšší domácí soutěži si zatím připsal 16 gólů.

Kometa naposledy v neděli padla doma se sestupem ohroženým Kladnem 1:2, když do utkání nasadila pět juniorů. Ve vzájemných soubojích Brna se Škodovkou v sezoně zatím zvítězil vždy domácí celek.

KDO S KÝM

2. MLADÁ BOLESLAV (89 b.)

v Kladně (14.), Zlín (10.)

3. PLZEŇ (89 b.)

Kometa Brno (6.), v Třinci (5.)

4. SPARTA (88 b.)

v Pardubicích (12.), Olomouc (7.)

5. TŘINEC (87 b.)

v Liberci (1.), Plzeň (3.)