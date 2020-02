To 27letý forvard Škody Plzeň doplatil na obětavý pád do soupeřovy rány. Letící puk mu pošramotil prst na ruce a následných šest zápasů se Straka mohl na hokej jen dívat. Teď se vrací.

„Těším se a jsem rád, že týmu můžu zase pomoct,“ hlásil po včerejším tréninku hokejový bojovník.

Bylo horší přemáhat zranění, nebo fakt, že nemůžete hrát?

Každý hráč vám řekne, že jen sedět doma anebo koukat na zápasy z hlediště je hrozně těžký. Navíc nám teď před pauzou pár utkání nevyšlo, a o to víc by člověk chtěl pomoct, ale nešlo to. Doufám, že přestávka nám pomohla, do derby půjdeme osvěžení, s čistou hlavou a zápas s Vary zvládneme.

V tabulce jste třetí, ale cesta je stále otevřená jak nahoru, tak dolů.

Základem je šestka spojená s přímým postupem do play-off. Daleko to ale nemáme ani na první Liberec, a o to víc nás ty tři nepovedené zápasy mrzí. Ta šance však stále žije a my se o první místo ještě popereme. Extraliga je dál nesmírně vyrovnaná, každý může porazit každého, ale chtělo by to už teď proti Varům nastartovat zase nějakou vítěznou sérii.

Nakolik právě nadcházející utkání proti Energii a poté na ledě páté Mladé Boleslavi, která ještě usiluje o posun do čtyřky, prověří ambice Plzně?

Pro nás sice půjde o hodně důležitá utkání, a bylo by dobře je vyhrát (úsměv), ale teď už bude důležitý každý zápas až do konce základní části. Vždyť do zbývajících střetnutí půjdou všichni, ti nahoře i dole, na krev. Nejde říct soustředíme se na Vary a Bolku, protože svou váhu bude mít i poté zápas s Olomoucí.

Jak vidíte karlovarskou Energii aktuálně jako soupeře?

Jde o jeden z nejlépe bruslících celků v extralize. Jsou rychlí, ale možná jejich nevýhodou je, že zase nejsou tak velcí a silní. Všude jsou sice rychle, ale když je dokážeme zpomalit, tak bychom měli mít silově navrch. Navíc jsme také slušní bruslaři, takže by se měl hrát hokej nahoru dolů. Věřím, že na derby bude plný dům a lidi nás poženou k vítězství.

Je už na atmosféře v týmu znát, že se blíží vrchol sezony – play-off?

To zatím asi ne. Do konce základní části stále chybí devět, pro nás deset zápasů, a je třeba ještě nějaké body posbírat, aby to dopadlo co nejlépe