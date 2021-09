Pro sedmadvacetiletého forvarda šlo o první trefy v extraligové sezoně a navíc obě branky dosáhl v přesilovkách. Jenže stačilo to jen na zisk bodu.

„Je pozitivní, že máme alespoň bod. V utkání jsme hráli dobře, vedli 2:0, ale musíme se odpíchnout od toho, že se hraje celých šedesát minut. Je třeba, abychom si takový náskok udrželi a ze zápasů odcházeli jako vítězný tým s třemi body,“ prohlásil Jan Schleiss, který se do Plzně vrátil před sezonou z Vítkovic.

Oba vaše góly padly v početních výhodách po parádních kombinacích, které jste po finálních přihrávkách Martinse Dzierkalse zakončoval do odkryté branky soupeře.

Kluci to sehráli fakt krásně. Důležitá byla už práce Petera Čerešňáka, který svou kličkou rozpohyboval dva protihráče. Pak už šlo všechno z jedničky, já jen stál na svém místě, odkud jsem to naštěstí trefil. Zaplaťpánbůh. že jsem to tam dvakrát takhle došťouchnul. Děkuju klukům.

Po vydařené první třetině se zdálo, že se soustřeďujete víc na obranu. Bylo to tak?

I když to tak možná vypadalo, tak jsme nechtěli jen bránit. Chtěli jsme hrát líp zezadu, abychom nikde zbytečně nepropadali, to ano. Ale i když to pak otočili, tak jsme nic nevzdávali. Dali nám přesilovku, znovu jsme se vrátili do zápasu. Je tak od čeho se odpíchnout. Ale pořád máme na čem pracovat, abychom to příště dotáhli do vítězného konce.

Vy jste hrál po zranění. Limitovalo vás to nějak?

Naštěstí pauza byla krátká. Doma jsem byl jen tři dny a pak mě lékaři pustili zpátky do přípravy. Na začátku jsem toho měl docela dost, ale v zápase si to nepřipouštíte. Postupně jsem se rozjížděl, dostával do tempa a bylo to super.

V prodloužení už dominovala Sparta, v čem byl problém?

Ve třech na tři je to buď, anebo. Kdybych udělal líp kličku, tak bychom asi jeli dva na jednoho, jenže to nevyšlo. Soupeř mně vypíchl puk, k tomu Jiřina (obránce Jiříček) podklouzl, následně mě prohodili a do nájezdu pláchli oni. Ale i ten bod je dobrý.