„Nepřišel jsem do Plzně prohrávat,“ hned po nástupu do zápasové vřavy v úvodu října prohlásil gólman rezolutně.

Rodák ze Vsetína, který zkoušel štěstí v NHL a v extralize vedle Plzně působil minulé dvě sezony ve Vítkovicích, přispěl v deseti zápasech k sedmi výhrám. A úspěšnost zákroků drží okolo 93 procent.

Což 26letému gólmanovi (spolu s týmovými parťáky Davidem Jiříčkem a Petrem Kodýtkem) vyneslo pozvánku na nadcházející Karjala Cup. „Mám radost. Je to asi čtyři nebo pět let, co jsem si v reprezentaci připsal jeden zápas a teď přidám druhý krok,“ ocenil Miroslav Svoboda.

Z trablů po těžké viróze, spoustě vyšetření a pochybností až do národního týmu, to zní hezky.

To asi jo. Ale já nebyl v hlavě ani na chvíli nastavený tak, že bych třeba měl končit s hokejem. Spíš šlo o to, jak dlouho mi bude trvat návrat. A chvíli to bylo. Samozřejmě je dobře, že se nám v extralize daří a pozvánka do reprezentace je takový bonus.

Co se vám vybaví při vzpomínce na první zápas v brance českého výběru?

Bylo to v srpnu v Žilině proti Slovensku. Tehdy začínal reprezentační kariéru i Patrik Bartošák, ten se ale do toho odrazil trošku lépe než já (úsměv).

Byl jste před premiérou na mezistátní scéně nervózní?

Ani ne. Měli jsme za sebou kvalitní přípravu v Plzni, cítil jsem se dobře, hráli jsme se Slováky a měli jsme myslím kvalitnější tým. Také jsme tehdy vyhráli 3:1, tuším.

Reprezentační trenér Filip Pešán se nechal slyšet, že každý z tria nominovaných gólmanů odchytá na Karjala Cupu jeden zápas. Je to příjemná jistota?

Jistotu nemáte nikdy, uvidíme. Ukáže se až na trénincích. Ale je to samozřejmě příjemnější, než kdyby řekl, že jeden z nás neodchytá nic. To si nebudeme nalhávat. Mám z toho velkou radost, ale ještě větší budu mít, až skutečně nastoupím a zvládnu to dobře. Ale je fakt super, že je to takhle nastavené. Já byl možná třikrát na reprezentační akci jako trojka a nakonec jsem jel domů. Teď je to příjemnější, že budeme chytat všichni tři.

Návrat k chytání po nechtěné pauze v létě jste zvládl skvěle. Čekal jste, že to půjde takhle dobře?

Po pravdě ne. Pomohlo mi, že do Plzně přišel pomoci Furchíno (Dominik Furch), čímž jsem získal čas. Hodně jsem trénoval, start byl pro mě příjemný, ale v těch deseti zápasech po sobě se nějaká únava projevila. Letní příprava mi chybí, ale pořád na tom se Snopínem (kondičním trenérem Janem Snopkem) a Rudou Pejcharem (koučem gólmanů) pracujeme. Cítím se líp a zaplaťpánbůh vyhráváme.

V extralize vás teď čeká souboj s Kometou, proti níž jste se minule poprvé v tomto ročníku posadil na střídačku. Chytat tehdy ale ještě asi nešlo?

Nešlo… Možná bych to nějak zvládl, kdyby bylo třeba, ale v tu chvíli jsem byl na ledě jen pár dnů a byl jsem utahaný z tréninku. Nic by mi to nedalo a týmu taky ne. Prohráli jsme 5:6 po nájezdech, přitom jsem zvyklý, že s Brnem to bývaly vždy těsné zápasy. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat v pátek.

Nejspíš to vypadá, že se ambiciózní brněnský tým po nevýrazném začátku výkonnostně zvedá.

Trápili se, ale mají výborný tým i výborného trenéra. Jirku Kalouse jsem potkal kdysi v Třinci. Byla jen otázka času, kdy se zvednou. Ale my nechceme, aby se zvedali zrovna na nás (úsměv).

V nejvyšší domácí soutěži figurujete v popředí brankářských statistik. Sledujete je?

Sleduju. Teď jsem naštvaný, protože jsem v posledních zápasech dostal dost zbytečných gólů, které mě sráží. Z brejku jsem inkasoval gól v Boleslavi i doma se Spartou, dva góly při nájezdech proti Budějovicím. To mě mrzí, protože to je situace, která je fakt o gólmanovi. Buď nájezd chytí, nebo ne. Není to o smůle. A ty góly pak dělají hodně. Naposledy s Budějovicemi jsme vedli 3:1 a ve třetí třetině se to s prominutím sese… Člověka to mrzí, vždyť nás to může stát i přímý postup do play- off.

Vážně cílíte na umístění v elitní čtyřce po základní části?

Po první čtvrtině soutěže jsme pátí a není důvod se schovávat za to, že nám nejde o čtyřku. Zvlášť když přímo do čtvrtfinále jdou jen čtyři týmy. Klukům to v minulé sezoně těsně uteklo a pak vypadli v předkole. Jenže přejít předkolo není vůbec snadné a my chceme hrát čtvrtfinále. Samozřejmě, za měsíc můžeme být v tabulce devátí a budeme se bavit úplně jinak. Ale teď jsme pátí a nevím, proč bychom neměli mluvit o tom, jak uhrát první čtyřku. V Boleslaví jsme prohráli těsně 1:2, dvakrát jsme porazili Spartu, která se sice trápí, ale jména v kádru má neskutečná. S Třincem jsme taky prohráli o gól, já teď nevidím důvod, proč bychom se měli v tabulce dívat dolů víc než nahoru.

Když dostanete gól, jste hodně naštvaný? Jak to házíte za hlavu?

Jak kdy. Když jsme nedávno dostali dvě branky se Spartou v první třetině, to ani naštvaný být nestačíte. Dva góly ze čtyř střel, pokaždé do odkryté branky. Pak jsme se paradoxně chytili a ještě jsme zápas otočili k výhře. Horší to bylo s Budějovicemi, kdy inkasujeme dvě branky před koncem… To jsem byl hodně naštvaný, ani to jinak nejde. Kdybych nebyl, je to špatně. Měli jsme vyhraný zápas, Budějovice byly na lopatkách a my jsme závěr vůbec nezvládli. Což je špatné a doufám, že si to příště pohlídáme líp.