Už vstup do nejlepší světové soutěže byl pro rodáka z Plzně snový. Začátkem loňského října si zahrál v pražské O2 areně s Blackhawks před českým publikem s Philadelphií. „Začít první zápas v Praze byla pro mě taková pohádka,“ zavzpomínal 24letý útočník na zápas, který v hale sledovalo na osmnáct tisíc diváků.

Parádní jízda talentovaného křídla, které předtím v extralize ovládlo dvakrát pořadí střelců a do Chicaga přišlo jako vítěz produktivity základní části švýcarské ligy, pak v zámoří pokračovala.

V 68 utkáních se Kubalík blýskl 46 body, 30 góly a také hattrickem. „Na začátku sezony ale byly zápasy, které nebyly dobré. Přál jsem si, aby to bylo lepší,“ připustil už dříve Kubalík.

Potom ho však trenéři zařadili do jiného útoku a vše se otočilo. Po boku Patricka Kanea a Jonathana Toewse se forvard zase našel. „Začal jsem si sezonu užívat, a když ji pak kvůli koronaviru stopli, tak to přišlo docela líto,“ uvedl při vyhlášení ankety.

Přitom ještě v létě může s Chicagem zabojovat o Stanley Cup. „Moc si to představit nedovedu. Po té pauze bude hrozně těžké se do toho zase vrátit, i když je určitě o co hrát,“ zdůraznil Kubalík, který pobývá doma v Plzni a čeká na případný povolávací rozkaz z Chicaga.

Rovněž famózní sezona, vyšperkovaná 76 kanadskými body za 35 gólů a 41 asistencí, vynesla plzeňského kapitána Milana Gulaše jako jediného hráče z české extraligy v elitní desítce na šestou příčku. Ještě o místo výš skončil plzeňský rodák Pavel Francouz, který v NHL zazářil v brance Lavin z Colorada.