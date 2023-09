Indiáni chtějí v sezoně sázet na plzeňské jádro i mladé talenty. Na úvod soutěže se ale musí obejít bez zraněného finského beka Laaksa.

Dresy pro nadcházející sezonu představili na tiskové konferenci (zleva) Milan Kosař, Jan Schleiss, Petr Kořínek, Jan Šmucler a Martin Straka. | Foto: hcplzen.cz

Tradičně v modrobílých dresech s okřídleným šípem, ale s obměněným týmem a s cílem vrátit po třech letech do Plzně čtvrtfinále play-off, vstoupí do extraligy hokejová Škodovka.

Nový ročník zahájí Indiáni ve čtvrtek doma soubojem s obhájci titulu z Třince (začátek v 17.30). Vize je jasná. Dát zapomenout na minulé sezony, v nichž Plzeňští končili v předkole play-off. Navíc naposledy byli v základní části až dvanáctí.

„Věřím, že nás čeká lepší sezona než minulá. Náš cíl je dostat se mezi posledních osm týmů. Kluci makali perfektně, takže se těšíme na první utkání. Doufám, že přijde co nejvíce fanoušků a vydrží s námi celou sezonu,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci generální manažer Martin Straka.

Ještě výš vidí Indiány zástupce generálního partnera společnosti Škoda Group Milan Kosař. „Na konci sezony to bude patnáct let, co jsme hrdým partnerem plzeňského hokeje. Těším se, že se dočkáme titulu,“ hodil Kosař do pléna velkou výzvu.

„Děkujeme Škodovce za podporu, ale dostali jste nás maličko pod tlak…,“ reagoval s úsměvem Straka. „Ale díky i ostatním sponzorům, kraji a městu,“ dodal dlouholetý výhradní majitel klubu.

Jenže od jara je vše jinak.

Straka prodal poloviční podíl společnosti Auto Šmucler. „Jsem rád, že do toho Honza Šmucler šel. Uvolnily se mi ruce a můžu se víc věnovat hokeji,“ řekl Straka, jehož role v přípravě týmu se tím ještě posílila.

Proměnil se i kádr Škodovky. Kádr opustilo devět hráčů, mj. brankář Miroslav Svoboda, obránce Vojtěch Budík či produktivní útočník Petr Kodýtek. Devět borců přišlo. Vrátili se zkušení odchovanci v čele s Jakubem Lvem. V zahraničí Plzeň ulovila slovenského brankáře Samuela Hlavaje, přitáhla amerického útočníka Luka Adama s téměř stovkou startů v NHL a do obrany Fina Aleksi Laaksa. Jenže 33letý bek se v posledním přípravném duelu zranil a premiéru v extralize musí odložit. „Aleksi blokoval střelu a zhruba pět šest týdnů nám bude chybět,“oznámil trenér Petr Kořínek.

Podle kouče by měl být platnou posilou i Adam, který přišel z německé ligy. „Věřím, že svou kvalitu ukáže. Jen potřebuje nějaký čas, aby si zvykl na extraligu a trochu jiný hokej,“ doplnil Kořínek.

Svou šanci, jak je v Plzni zvykem, dostanou znovu mladí hráči. Nejvíce se mluví o 17letém obránci Adamu Jiříčkovi a o rok mladším útočníkovi Adamu Benákovi. „Ti dva si zaslouží, aby hráli,“ řekl Petr Kořínek.

A jaký by měl být projev Škodovky v nové sezoně?

„Šli jsme trošku do výšky a do váhy, protože nám předtím chyběla síla v osobních soubojích a současný hokej o tom je. Chceme být silní v útočném i obranném pásmu,“ zdůraznil Martin Straka.

To jsou prognózy.

Víc ukáže sezona.

Na úvod čtvrteční zápas s Třincem za asistence O2 TV Sport. Součástí bude bohatý doprovodný program, který začne v 15.30 hodin. Po utkání následuje autogramiáda hráčů.

Účet z Les Gets: Adéla Holubová šestá, v desítce byl i Ondřej Cink