Po třech měsících, kdy se zkušený 34letý centr mohl na hokej jen dívat, zase létal po ledě, připravoval šance a sám se snažil dát gól. A přispěl k tomu, že plzeňská Škodovka vyhrála 7:0.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, za to jsme rádi. I za jednoznačný výsledek, kdy jsme nastříleli hodně gólů. A hlavně, že Frodlík (brankář Dominik Frodl) vychytal čisté konto. V závěru základní části jsou před námi ještě dva náročné zápasy a chceme se do nejlíp připravit na to, co nás potom čeká v play-off," sdělil předtím v sezoně autor devíti gólů a čtyř asistencí. Pátou přidal v zápase proti Beranům.

Pomohl vám při návratu pohodový průběh utkání?

Musím říct, že to pro mě byl ideální start. Na začátku jsme dali nějaké góly a tím se to i ve mně trošku uklidnilo. Vím, že přijdou těžší zápasy, ale tohle bylo na rozjezd dobré.

Jak jste se během zápasu cítil?

Poměrně dobře, i když jsem několikrát v utkání pocítil, že toho už mám dost. Ze zkušenosti ale vím, že s přibývajícími zápasy půjde fyzička na horu a bude to jen lepší.

Asi není lehké naskakovat do sestavy ve finiši základní části, navíc v situaci, kdy tým ještě bojuje o přímý postup do čtvrtfinále play-off.

Určitě to nebylo jednoduché, svou roli hraje psychika i kondička. Minulých čtrnáct dní jsem sice pořádně trénoval, jenomže zápas to nenahradí. I proto jsem se chtěl vrátit ještě před play-off, abych měl možnost se rozehrát a věřím, že ty tři zápasu budou pro mě jen ku prospěchu.

Jak vás přivítal váš parťák z prvního útoku Milan Gulaš, který hned po vašem návratu prožil proti Zlínu čtyřbodový večer?

Říkal, že je rád, že jsem zase zpátky. A že se mu zápas proti Zlínu povedl, dal dva góly a na dva nahrál, je dobré pro něj, pro tým i pro mě.

Z konkurentů ve rvačce o čtyřku prohrál Liberec i Hradec Králové a Plzeň se k postupové hranici přiblížila na dva body. Jak vidíte šanci na přímou cestu do čtvrtfinále?

Výsledky nám nahrály, čtyřka je pro nás ještě reálná a určitě uděláme maximum, abychom zbývající dva zápasy vyhráli.