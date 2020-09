Škodovka se sice v duelu s Jihočechy ujala vedení, ale záhy o něj přišla, prohrávala, ale třemi góly v závěrečné části rozhodla o vítězství.

Na změnu skóre se čekalo až do 14. minuty, ale pak se znovu jen tisíc diváků, vpuštěných kvůli anticovidovým opatřením do haly, dočkalo hned dvou gólů za 27 sekund.

Přestřelku otevřeli domácí. Rychlý výpad zakončoval Straka, zasáhl jen horní tyčku, vzduchem plachtící puk ale dojel Stříteský a napálil ho do sítě – 1:0.

„Jel jsem podpořit útok, sledoval jsem puk a trefil jsem to rovnou ze vzduchu,“ popsal obránce premiérový gól v plzeňském dresu.

Jenže Jihočeši bleskově odpověděli. Venkrbec se přes bránícího hráče protáhl do zakončení, gólman Frodl puk jen vyrazil a dojíždějící Holec neměl problém trefit odkrytou bránu – 1:1.

A ve 20. minutě Frodla střelou přes obránce překvapil ještě Novák – 1:2.

Těsné vedení Jihočechů platilo i po druhé třetině, ačkoliv na střely vedli domácí. Navíc Škodovka hrála dokonce minutu a půl v pěti na tři, ale vše marné. Dvě šance měl Rob, jenže volný nechal znovu vyniknout Pateru v brance hostů.

Teprve v čase 46:25 se v závěru další dlouhé přesilovky prosadil Mertl. Po zpětné Kodýtkově pobídce napálil puk pod horní tyč a svým pátým gólem v sezoně srovnal na 2:2.

Povzbuzená Plzeň vzápětí znovu zahrozila. Přečíslení zakončoval Suchý, ale střílel na posunutou klec.

Dvojnásobnou početní výhodu pak promarnil také Motor. Zápas se ještě víc vyostřil. Jihočeši se ocitli znovu v oslabení, ale domácím přesilovky nešly. Jenže v 59. minutě hosté fatálně chybovali, do úniku vyrazil Kantner a po kličce do bekhendu rozhodl o výhře Plzně. Na konečných 4:2 upravil stav trefou do opuštěné jihočeské klece Kodýtek.

HC ŠKODA PLZEŇ – MADETA MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 14. Stříteský (Straka, Kodýtek), 47. Mertl (Kodýtek, Kracík), 59. Kantner, 60. Kodýtek (Straka) – 15. Holec (Venkrbec, Christov), 20. M. Novák (Slováček, Suchánek).

Rozhodčí: Pešina, Lacina – Zíka, Malý.

Vyloučení: 5:9, navíc Pavel a Suchánek (oba Motor) 10 minut.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 36:19.

Diváci: 1 000.

Nejlepší hráči: Tomáš Mertl – Jiří Patera.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Jiříček, Lang, Stříteský, Vráblík, L. Kaňák – Suchý, Mertl, Gulaš – Stach, P. Musil, Rob – Pour, Kracík, Kantner – Straka, Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Madeta Motor České Budějovice: Patera – Pýcha, Plášil, Suchánek, Pavel, Vydarený, Allen, Slováček – Christov, Venkrbec, Holec – D. Voženílek, R. Přikryl, M. Novák – Jonák, Karabáček, Indrák – Prokeš, Beránek. Trenéři: Prospal a Totter.