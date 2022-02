Kaznějov – Tachov 7:2

„Do zápasu jsme šli s tím, že potřebujeme vyhrát, abychom nešli do play-off z posledního místa, což se nám nakonec povedlo. První třetina nebyla z naší strany úplně ideální, ale naštěstí jsme vstřelili dvě branky a soupeři jsme odskočili. Do druhé části jsme vstoupili o poznání lépe a navýšili jsme náskok na rozdíl čtyř branek. Závěrečnou třetinu jsme si pohlídali a dotáhli zápas do vítězného konce,“ mohl být spokojený brankář Kaznějova Kryštof Holub.