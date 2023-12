Před vánoční přestávkou se chystají hokejisté Apolla na důležitý zápas. V sobotu se střetnou od 17.30 v Ice Aréně s Ostrovem, který dosud získal pouhé tři body právě s Apollem. Ti mají tak svému soupeři co oplácet. Další utkání Třemošné se naopak odkládá. Po zápasy s Klatovy nebude hrát ani s Mariánskými Lázněmi.

Apollo (na archivním snímku v bílých dresech) ukončilo dlouhé čekání na výhru, když porazilo rezervu Sokolova | Foto: Jindřich Schovanec

Apollo v posledním utkání přerušilo dlouhou sérii bez vítězství, když si vyšláplo na silnou rezervu Sokolova. Tu zaskočilo poměrem 6:3, z toho hned u pěti branek měl prsty Jakub Švec, který zaznamenal hattrick a přidal navrch dvě asistence. Šli jsme do zápasů s pokorou, ale zase s o to větším nasazením zlomit sérii proher. Od začátku jsme se Sokolovem hráli vyrovnanou partii. Po druhé třetině jsme šli do kabin za stavu 2:2 a řekli jsme si, že už prostě musíme zlomit. To podařilo, když jsme bojovností a obětavým výkonem urvali výhru," těšilo obránce Apolla Miroslava Branda.

Třemošná má sice už druhý duel odložený za sebou, přesto před týdnem sehráli jiný duel v náhradní termín. V divoké přestřelce prohrál v pátek Meteor s béčkem Sokolova 6:7. Na led půjdou hokejisté Třemošné až 22. prosince, kdy je čeká dohrávka s Klatovy.

Podívejte se: Poslední střela do koše nezapadla, Plzeň těsně padla s lídrem

Sokolov B - Apollo 3:6

Třetiny: 2:1, 0:1, 1:4. Branky a nahrávky: 2. Teuchert (Koco), 15. Pospíchal (Blecha), 43. Račanský (Blecha, Valta) – 13. Jankovský (Zdrha, Švec), 37. Švec (Holub), 42. Švec (Zdrha), 46. Baďouček (Komanec), 52. Švec (Brand, Salajka), 60. Baďouček (Švec).

Sestava Apolla: K. Holub — M. Brand, D. Jankovský, D. Baďouček, M. Štrunc — J. Švec, R. Komanec, M. Hanzlíček, V. Salajka, K. Valečka, O. Zdrha, M. Straka, P. Dobrý, J. Helus.

Sportovci září v unikátním kalendáři: Mistryně světa i plavec s vlastní značkou