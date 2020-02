„Áda potvrdil, že ho puk trefil do holeně. Ale je jedno, kdo gól dal. Vedli jsme 2:0, uklidnili jsme se a zápas jsme dotáhli k výhře. To bylo hlavní,“ říkal Kaňák. „Vary ještě bojují o šestku, což bylo na ledě znát, a jsme rádi, že jsme Energii udrželi dole,“ doplnil obránce.

Karlovým Varům jste odskočili na 15 bodů. Je náskok už pojistkou přímého postupu do play-off?

Může se to tak zdát, ale my musíme dál jet naplno.

V týmu je lepší nálada než před přestávkou?

Je pozitivní. Přes pauzu jsme hodně potrénovali, bylo to náročný, ale bez toho nejde uspět.

Play-off je blízko, ve hře je první místo stejně jako pozice ve čtyřce, v šestce. Jaké jsou týmové ambice pro závěr základní části?

Jdeme pořád zápas od zápasu s cílem vyhrávat, dostat se na úspěšnou vlnu a naladit se na vyřazovací boje. Hokej v play-off je sice o něčem jiném než v základní části, ale pohoda, výhry v nás zůstanou.

Co čekáte od zápasů v Mladé Boleslavi a doma s Olomoucí?

Bolka hraje nahoře, po pauze porazila Třinec a čeká nás těžký zápas o druhý až čtvrtý flek. A Olomouc? Všichni známe jejich úporný hokej. Užili jsme si ho dvakrát po sobě ve čtvrtfinále play-off. Hanáci jsou v desítce a nejspíš se už můžou chystat na předkolo play-off. Musíme to zvládnout.

Přemýšlíte, jak by mohla Plzeň v základní části dopadnout?

Nevím, jak kluci, ale já ani ne. I když tabulku sleduji. Kdo říká, že se na tabulku nekouká, tak kecá (smích). Tabulka je vyrovnaná, nahoře jsou silné celky, takže si moc nevyberete.

Úvod sezony vám nevyšel, teď šly vaše výkony zase nahoru. Čím to?

Nejspíš je to v hlavě (úsměv). Na začátku sezony mi to moc nešlo, nedohrával jsem zápasy nebo jsem vůbec nenastoupil. Teď je to lepší.

Jak se slabší období překonává?

Těžko, zvlášť když svým největším kritikem jsem já sám. Takže i když mě někdo chválí, tak dobře vím, co bylo špatně. Z toho se dostanete jen tréninkem.