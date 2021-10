A i když Pulpán zná, jaké to je hrát proti Plzni už z minulé sezony v Energii a předtím z Chomutova, tak se na duel rivalů ze západu Čech těší. „V předchozí sezoně to bylo ještě daleko živější. Z plzeňského týmu jsem znal všechny kluky, trenéry i další lidi a trochu jsme se hecovali. Ale zase v hledišti kvůli covidu chyběli diváci, takže derby chyběla šťáva. Doufám, že tentokrát lidi přijdou a poženou nás k vítězství,“ přál si zkušený bek.

Do celku z lázní zamířil Pulpán loni po šesti letech ve Škodovce, v extralize má odkrouceno přes pět set zápasů a v běžící sezoně si zatím ve dvanácti utkáních připsal gól a asistenci.

Potěšilo vás, že do karlovarského týmu jen nedávno přibyl váš dlouholetý spoluhráč z Plzně Jaroslav Kracík?

Určitě v tom, že mám parťáka na dojíždění do Varů (úsměv). S Krácou se střídáme v řízení a je fajn, že do týmu přišel takhle zkušený hráč, který by měl do naší hry přinést klid, přehled v rozehrávce i gólové přihrávky.

Zatímco Plzni se momentálně daří, Energie minulých pět zápasů prohrála. Čemu černou sérii nejvíc přičítáte?

Čtyřikrát z toho jsme hráli venku. A i když jsme v Pardubicích i potom v Třinci nepodali špatný výkon, tak jsme těsně padli, což nás nalomilo a v dalších utkáních jsme začali vrstvit chyby do obrany. Chtělo by to zase urvat výhru.

Věříte, že to může přijít už v derby s Plzní?

Jasně. S podporou diváků vyhrajeme 3:1.