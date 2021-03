Indiáni doma v souboji pátého s dvanáctým týmem základní části dvakrát těsně prohráli a čelí hrozbě vyřazení. Série v sobotu pokračuje na Hané (zápas začíná v 17 hodin) a Kohouti v případě úspěchu postoupí do čtvrtfinále.

Přesto modro-bílí neodjížděli k třetí bitvě nijak odevzdaně a soupeři vzkazují, že ještě není dobojováno.

„Nic nevzdáváme,“ hlásil hned po čtvrteční porážce 2:3 trenér Ladislav Čihák. „Uděláme maximum, abychom sérii vrátili do Plzně,“ zdůraznil hlavní kouč.

Což pro Škodovku znamená jediné. Výhrami si vynutit pokračování bojů až do rozhodujícího pátého duelu, který by se hrál zase na západě Čech. Konečně není to tak dlouho, co Indiáni tenhle husarský kousek, otočit sérii ze stavu 0:2 k postupu, dokázali.

Před čtyřmi roky Plzeň rovněž v předkole zvrátila stav souboje s Vítkovicemi třemi vítězstvími, když sérii pro sebe Indiáni rozetli dokonce v Ostravě. Jako asistent u toho byl i současný hlavní kouč Čihák.

„Dokud není rozhodnuto, tak žijeme. Je ale třeba víc bojovat, hrát kompaktněji vzadu i v ofenzivě a proměňovat šance,“ naznačil trenér cestu ze současných problémů.

Na ty si Škodovka zadělala i tím, že ani v jednom z předchozích utkání s Olomoucí nedokázala jít do vedení. Poprvé Indiáni prohrávali od osmé minuty, podruhé už po 62 sekundách.

„Vstupy do utkání jsou vždycky důležité. Jakmile prohráváte, soupeř chytí druhý dech a to se pak těžko dohání,“ souhlasil Čihák.

Navíc proti úporné defenzivě Hanáků, vyztužené urostlými zadáky, se neprosazují ani největší útočná esa plzeňského týmu Milan Gulaš s Tomášem Mertlem, kteří v sérii stále čekají na první bod.

„Oni kluky ve svém pásmu zdvojují, mají to na tom založené. Všechny olomoucké lajny hrají stejně, jsou obětaví a je těžké jim dát gól. Proto když přijdou šance, tak je musíme využít,“ důrazně zopakoval Ladislav Čihák.

Velkou překážkou je však Branislav Konrád. Zkušený gólman inkasoval jen třikrát a v závěrech obou duelů přestál nápor o zvrat bojujících Západočechů.

„Jede si to svoje. Je pro nás nesmírně důležité, že ho máme,“ pochválil oporu v brance olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Přestože jeho tým je po třech neúspěších v sériích s Plzní (2016, 2018, 2019) krok od senzačního postupu, snaží se kouč krotit předčasnou euforii. „I do třetího zápasu půjdeme s pokorou a s respektem k síle soupeře,“ uvedl Moták.

A to na Hané už může počítat s produktivním obráncem Jiřím Ondruškem, kterému vypršela dvouzápasová stopka za zákrok na Jaroslava Kracíka ze závěru základní části v Plzni.

A jaké změny v sestavě chystá Ladislav Čihák?

„To ještě uvidíme, ale spíš je to o klucích, kteří v sestavě jsou. Všichni musí dát do boje víc srdíčka,“ apeloval plzeňský trenér.

Pokud by Škodovka dnes uspěla, hrál by se čtvrtý zápas znovu v Olomouci v neděli od 17 hodin. K tomu ale vede minimálně šedesát horkých minut.

Tak kdo se bude v sobotu večer smát?