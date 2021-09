Čtvrt minuty před koncem druhé třetiny si Říčka najel do předbrankového prostoru a Furch byl bez nároků – 3:0.

V polovině zápasu byl vyloučen plzeňský obránce Jiříček na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy nebo krku.

To Pardubice byli ve 25. minutě úspěšnější. Šest vteřin po vypršení dvouminutového trestu Victora Langa prostřelil Furcha Hecl – 1:0.

„Prvních deset minut zápasu se nám dařilo. Přerušovali a napadali jsme útočné akce domácích. Poté jsme začali být ustrašení a pouštěli jsme Pardubice do hry,“ řekl trenér Plzně Václav Baďouček.

Nevstřelili gól a navíc v defenzivě jim to často hořelo. Hokejisté plzeňské Škody si určitě představovali jinak první zápas nového ročníku extraligy. Na ledě černého koně soutěže Pardubic v pátek jednoznačně prohráli 0:4.

