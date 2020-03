Plzeňští junioři nejprve odehráli dlouhodobý turnaj O Pohár DHL, v němž posbírali po Mountfieldu a Pardubicích nejvíce bodů.

Následovala jiná samostatná soutěž – DHL Superpohár, v níž se Západočeši dostali do vyřazovací části. Na souboje s Pardubicemi však již nedošlo vzhledem k virové epidemii.

ČSLH všechny soutěže předčasně ukončil. Netradiční sezonu juniorů zhodnotil trenér Plzně Petr Vojan.

Je předčasný konec pověstná zlatá tečka za již takhle organizačně nevydařenou sezónou juniorů?

Ano, je to pomyslný vrchol všeho, co se v té letošní 'zvláštní' sezóně událo. Ale je to samozřejmě pochopitelné a správné. Zdraví je vždy na prvním místě.

Jak poznamenala letošní sezona vývoj mladých hráčů?

Tím, že byla soutěž letos nesestupová, vznikl obrovský prostor pro rozvojový trénink, pro větší zapojování a využívání mladých hráčů. Samozřejmě nebyl až takový tlak na výsledky. Věřím, že až dojde k avizovanému snížení počtu týmů v juniorské extralize, bude opět právě juniorská soutěž posouvat TOP hráče rovnou do extraligy.

Je pozitivní zapracování mladých hráčů mezi dospělé či posun mezi kategoriemi výše?

O to nám jde především. Posunout hráče do prvního týmu. Bylo ale zajímavé sledovat i to, jak sezonu jednotlivé kluby pojmou. Někdo hrál hodně na dorazové hráče ročníku 2000. My jsme velkou část sezóny naopak měli hodně mladý tým, převážně nejmladší ročník 2002.

Jak moc jste spokojený se sezonou?

Dařilo se juniorům i dalším mládežnickým mužstvům Indiánů…Myslím, že sezona byla opět velmi dobrá. Všechny týmy se pohybovaly v horních patrech tabulek svých soutěží, takže po téhle stránce určitě spokojený jsem.

Je něco, co se naopak příliš nepovedlo a chcete na tom zapracovat?

Vždy je v naší činnosti důležitá zpětná vazba, analýza, vyhodnocení a opatření do budoucna. Budu teď trochu střílet do vlastních řad, ale nepodařilo se nám některé hráče posunout na úroveň, kam jsme chtěli.

Máte už představu, co bude dál?

Vůbec nevím, jestli bude pauza až do nové sezony nebo ještě něco odtrénujeme. Uvidíme, co nastane po 30denním nouzovém stavu. Teď asi nemá smysl moc předjímat. Prostě uvidíme, jak se celá situace vyvine a podle toho potom zareagujeme. Nyní platí to, že se netrénuje, sezona skončila a hráči mají volno. Ale nespíme, momentálně už pracujeme na programu a na složení týmu na příští sezonu. Máme vytipované nové posily, hráče, o které máme zájem i s ohledem k potenciálu na první tým.

O předčasném ukončení soutěže jste se dozvěděli v den prvního čtvrtfinálového zápasu. Jak jste s hráči zprávu přijali a reagovali na ni?

V té době jsme ale zrovna byli na ledě, měli jsme rozbruslení před zápasem. Byly nějaké náznaky, že se všechno zruší, ale definitivně jsme se to dozvěděli až po tréninku. Všechny nás to mrzelo, protože jsme před sebou měli vrchol sezony. Prokousali jsme se mezi nejlepších osm týmů do závěrečného play-off. Kluci byli smutní, ale zároveň moc dobře chápou, co se momentálně děje.

Před sezónou jste navázal na lavičce spolupráci s Michalem Dvořákem. Jak fungovala? Rozuměli jste si?

Michal má pro práci trenéra obrovský zápal a obrovské emoce. Je to profesionál každým coulem, a to samé vyžaduje i po hráčích. Naše spolupráce fungovala velmi dobře. Samozřejmě, že se někdy vyskytl jiný pohled na nějakou situaci, bouřlivější debata nebo odlišný názor na hráče. Ale zdravá oponentura je vždy základem každé fungující spolupráce a bez ní se nikdo nikam neposune. Já to vítám, protože slepé přitakávání opravdu nikam nevede…