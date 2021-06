Následující ročník bude navíc velmi odlišný oproti těm předchozím. Extraligu juniorů odehraje rekordních devatenáct celků, které se dvakrát střetnou v základní části.

Do bojů o mistrovský titul postupuje celků dvanáct, zbylé si to rozdají o udržení.

Hned pět nejslabších přímo sestupuje o patro níže, další ještě sehraje s vítězem ligy juniorů baráž.

Až šest mužstev tak může extraligu opustit.

Plzeňští junioři se tak napilno připravují na novou sestupovou sezonu.

„Vše probíhá celkem standardně, pokud samozřejmě pomineme pár „detailů“ ohledně omezení provozu a počtu hráčů na vnitřních sportovištích. Jsme rádi, že můžeme alespoň nějak fungovat, a musíme se maximálně připravit na další sezonu,“ řekl pro web HC Škoda Plzeň Petr Vojan, hlavní trenér juniorského celku Plzně.

Společně s kolegy ho čeká během přípravy náročné rozhodování, jak poskládá nový tým.

„Máme zatím hodně široký kádr, celkem to je až 40 hráčů. Dalších sedm kluků trénuje s A týmem. Zužování bude probíhat postupně až na finálních 25 hráčů + 4 brankáře. Širší kádr potřebujeme pro vytvoření vysoce konkurenčního prostředí, dále pro náš juniorský B tým, který ale hraje nejnižší juniorskou soutěž. Budeme proto ještě úzce spolupracovat s týmem z druhé nejvyšší juniorské ligy, Pískem,“ vysvětluje plzeňský lodivod.

Ve vzduchu samozřejmě nadále visí otázka, jak dlouhá doba bez tréninků a hokeje ovlivní mládežníky.

„Kluci dostali dlouhou stopku v nejhorším možném období, totiž při přechodu do dospělého hokeje. Odnesli to samozřejmě všichni mládežníci, bez rozdílu. Ale, všeobecně, pořád mám pocit, že škola a organizovaný sport mládeže to ze všech možných oblastí odnesla nejvíc. Ale to jsou věci, které se teprve v budoucnu naplno projeví,“ pokračuje Vojan.

Ten kvituje rozhodnutí snížit počet týmů v juniorské extralize, které nastane po následující sezoně.

„Jiná cesta není. Sezona ale bude díky sestupům ve všech soutěžích obtížná. Všem půjde o život. Budou tak hodně využívat hráče z A týmu, nebo na hraně A týmu. Navíc nikdo nebude hráče uměle postaršovat a ani posílat je vyhrát na tři minuty mezi dospělé do Chance ligy. Jednoduše doufám, že to napříč kategoriemi bude mít kvalitu,“ věří Vojan, jehož však nepříjemně překvapila jedna věc.

„Moc nerozumím tomu, proč svaz odsouhlasil na soupisku do zápasu pouze 17 hráčů do pole. Pochopím to u žáků, tam bych šel klidně i na 15, nebo dokonce na 13, ale v juniorce, kde se navíc hraje systémem dvou zápasů ve dvou dnech. Na to potřebujete mít 4 útoky a 6 obránců,“ vrtá hlavou toto rozhodnutí Petru Vojanovi.