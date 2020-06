Jednačtyřicetiletý kouč s nejvyšší trenérskou licencí je znám svou náročností a svěřence neváhá ostře zkritizovat i po vysoké výhře. „Nejdůležitější v mládežnických kategoriích přece nejsou medaile, ale výchova hráče,“ dává najevo své krédo Vojan, který vedl v Plzni dorost a nyní s úspěchem cepuje juniorku Indiánů.

V nově se tvořící české dvacítce, která se na úvod sezony sešla v Rokycanech, má Plzeň čtyři reprezentanty plus odchovance Langa, působícího v zámoří. To je asi příjemný pocit.

Ano, samozřejmě. Ročníky 2001 a 2002 máme v republikovém měřítku nadprůměrné. V kádru reprezentace je dokonce šest našich kluků. K obráncům Kremláčkovi a Jiříčkovi a útočníkům Malátovi, Přikrylovi a Langovi je nutné počítat ještě Mužíka, který hraje ve Švédsku.

Věříte, že se konečně i v této kategorii blýská českému hokeji na lepší časy?

Velmi bych si to přál, ale spíš pořád koukáme těm top týmům na záda. Mluvím o Kanadě, USA, Rusku a Švédsku s Finskem. Momentálně je to spíš o ojedinělém úspěchu na turnaji, třeba jako na loňském World Hockey Challenge U17, než o dlouhodobé konkurenci výše zmíněným týmů.

Kde podle vás při výchově mladých hokejistů nejvíc zaostáváme za světem?

To je těžká otázka a já se nechci pouštět do nějakých zaručených soudů. Těch důvodů je více, ale základní problém je v prostředí. A to jak v kvalitě soutěží, tak v prostředí v týmech. Pokud byste na danou pozici měli více dobrých hráčů, nutilo by je to bojovat o místo. Takhle mi přijde, že produkujeme jen primadony a ne odolné a morálně připravené hráče. Je to ale odraz morálky celé české společnosti. To jsou spojené nádoby.

Jaký je zájem o hokej mezi dětmi v Plzni?

Zájem stoupá, za což jsme rádi. Doufám, že se tímto trendem dostaneme do situace, kdy budeme mít třeba dvě družstva v daném ročníku až do páté třídy, budeme si moci vybírat a brát kluky zapálené pro hokej a ne ty, kteří chodí na zimák jen kvůli rodičům.

Traduje se, že hokej kvůli finanční náročnosti není pro každého. Platí to skutečně?

Takhle, kdo chce, tak si peníze na kroužky a zábavu svých dětí včetně hokeje najde. Takhle dobře jsme se jako společnost ještě neměli. Navíc běží svazové projekty na podporu malých hokejistů. U nás v Plzni mohou rodiče začínajících hráčů využít zapůjčení výstroje, bruslí. Výstroj se dá pořídit i opotřebená, možnosti jsou. Oproti jiným sportům či kroužkům hokej nijak nevybočuje. A třeba v akademii dostávají hráči od klubu komplet výstroj, brusle, hokejky, mají zdarma stravování, tréninkové i civilní oblečení a spoustu dalších výhod.

Plzeňský klub je dlouhodobě úspěšnou hokejovou líhní. V čem to tkví?

Máme svojí metodiku a filozofii přípravy a hry. Snažíme se propojit všechny kategorie tak, aby na sebe smysluplně navazovaly a trenéři dělali to, co mají. Základem jsou dovednosti dětí včetně bruslení, a hra. Od dorostu a juniorky již vycházíme z tréninkových a herních principů A týmu.

V čem jsou dnešní mladí hokejisté jiní oproti třeba vaší generaci?

Vždy je složité srovnávat různé generace, protože je ovlivňují podmínky, ve kterých žijí. Nevím, jak by třeba dopadla naše generace, kdyby měla počítače, playstationy a podobně. Nicméně dnešní generace je z mého pohledu hodně pohodlná. Děti žijí v relativním komfortu, mají vše, na co si vzpomenou. Dospělí jim umetají cestičky a řeší za ně problémy, organizují jim takřka vše. Takže mladí jsou možná sebevědomější, ale na to co umějí, až nezdravě. Ale to je i v pracovním procesu. Dnes mladí nastupují po škole do práce s požadavkem na plat 40 000 Kč, služební auto a telefon.