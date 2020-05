Tomáš Vlasák, útočný hrot mistrů světa z roku 1999 v Norsku, nechyběl ani ve druhém dějství zlaté trilogie v ruském Petrohradě. A jak na boje, které před 20 lety vyvrcholily bitvou bývalých federálních partnerů Čechů se Slováky, vzpomíná?

Tomáš Vlasák | Foto: hcplzen.cz

„Strašně rád. Sešla se skvělá hráčská generace a ačkoliv to bude znít jako klišé, tak jsme drželi při sobě. Vzájemně jsme si pomáhali,“ říká Vlasák. „Maséři, realizační tým, trenéři i my hráči jsme tvořili neskutečnou bandu a každý se do nároďáku těšil. Mělo to takovou sílu, že i když přicházeli noví kluci, tak perfektně zapadli,“ zdůrazňuje.