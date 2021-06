Na mistrovství světa v lotyšské Rize se hrají čtvrtfinále. Čeští hokejisté v bitvě kdo s koho, rozřaďující týmy do bojů o medaile a ty neúspěšné, mířící domů, vyzvou Finsko (začátek 19.15 hod.).

O šancích národního mužstva se mezi fanoušky živě diskutuje. Svůj názor připojil i Tomáš Vlasák, sportovní manažer a zároveň asistent nového trenérského štábu Škody Plzeň.

„Mohli jsme jít na Američany, nakonec vyšli Finové, ale to si nevyberete. Jde o jeden zápas a když chcete postoupit, musíte porazit kohokoliv,“ zdůrazňuje mistr světa z let 1999, 2000 a 2001.

Co se musí stát, aby Češi ve čtvrtečním večeru slavili postup?

Je třeba podat minimálně výkon jako ve třetí třetině proti Švédům, ale hrát tak celý zápas. Čeká nás těžký soupeř, ale opakuji, jde o jeden zápas. Rozhodne aktuální rozpoložení mužstva, jak si sedne sestava, gólmani. Na turnaji zatím nikdo nedominuje. Žádné mužstvo. Týmy střídaly slabší chvilky se silnějšími. Takže za mě je to padesát na padesát.

Říkáte, že důležité bude vybrat optimální sestavu. Trenér Filip Pešán jí však během turnaje často měnil a v posledním utkání ve skupině se Slováky nechal zase odpočívat sedm opor. Jak tohle hodnotíte?

To rozhodnutí docela chápu. Turnaj pokročil, každý z týmů odehrál už sedm zápasů, což je dost, a ti kluci, na který to stojí, mají za sebou náročné sezony. Trenéři to s hráči určitě probrali a pokud se tak rozhodli, věděli proč to dělají. Tak doufejme, že nějaké síly nabrali a na Finy vletí s plnou parádou.

V čem bude muset národní tým ve čtvrtfinále nejvíc přidat?

Určitě při hře v oslabení, v níž nejsme zatím moc úspěšní. A přitom je to věc, která může zápas ovlivnit, rozhodnout ho. Zároveň je třeba udržet výkon na určité výši a vyhnout se slabším pasážím. Hrát jako v přípravě, kdy jsme vydrželi udávat tón celé utkání. Což se zatím na šampionátu nedělo, ale třeba to nyní přijde. Klukům bych to moc přál.

Může být v souboji s Finy rozhodujícím faktorem znovu explzeňské duo K + K, Jan Kovář a Dominik Kubalík?

Určitě stráví na ledě zase hodně času a jsou to oni, na které se spoléhá, že tým bodově potáhnou. Což dobře vědí. Konečně od toho tam první lajna je.

Tipnete si, jak český tým v souboji o semifinále dopadne?

Hrozně nerad bych říkal, že určitě postoupíme, i když bych to týmu strašně přál, nebo naopak, že vypadneme. Šampionát v Rize je hrozně nevyzpytatelný a něco tipovat by byla holá troufalost. Na tomhle turnaji je možné všechno. Rozhodne momentální rozpoložení toho kterého mužstva. Ale budu držet pěsti, aby to klaplo a kluci šli dál.