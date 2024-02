Vítězný gól v zápase 48. extraligového kola zařídili hned zkraje duelu bratři Bukartsové, když rychlou souhru zakončoval Roberts.

Běží čtvrtá minuta a Roberts Bukarts prostřeluje přesnou ranou plzeňského brankáře Samuela Hlavaje a zařizuje Vítkovicím zisk tří bodů. | Foto: Petr Kotala

Hned v první třetině a poté ještě v závěru rozvibrovaly plzeňské rány jen tyčku soupeřovy klece a domácí Vítkovice znovu bez odstaveného Lakatoše tak páteční utkání 48. kola hokejové extraligy vyhrály 1:0. Ridera si upevnila devátou příčku, zatímco Škoda Plzeň zůstala jedenáctá. Vítězný gól zařídili hned zkraje duelu bratři Bukartsové, když rychlou souhru zakončoval Roberts.

Zlomový moment se v souboji celků bojujících o výchozí pozici pro předkolo play-off odehrál v čase 3:33. Do třetiny Indiánů potáhl útok Rihards Bukarts, křižnou přihrávkou našel vpravo rozjetého sourozence, který vymetl horní růžek škodovácké brány.

Hosté, kteří se museli v obraně obejít bez Piskáčka, se ze šoku postupně otřepali a Holešinský v šanci poprvé zasáhl vítkovickou tyč, když odražený puk skončil pod brankářem Klimešem.

V druhé části Indiáni ještě přidali na pohybu, tlačili se do ofenzivy, ale těsnou ztrátu ani tak nesmazali.

Hned po pauze se domácí obranou sice protáhl před Klimeše kapitán Schleiss, ale v tísni nezakončil. A přáno nebylo ani později Indrákovi, který po Pourově pobídce trefil z mezikruží jen gólmana. Závar před domácí klecí nezúročil Rekonen a Holešinský sám před Klimešem minul.

Ale i plzeňský brankář Hlavaj několikrát skvěle zasáhl a se skórem nehnuly ani přesilovky, po jedné na každé straně.

Dramatický souboj gradoval ve třetí periodě. Hned zkraje ubránili hosté oslabení, pak se znovu útoky střídaly na obou stranách, ale dominovali brankáři.

Na Hlavaje nevyzrál po kombinaci domácí Zdráhal, před koncem se zase v nájezdu na plzeňskou bránu řítil Lednický, ale i toho gólman Škodovky vychytal.

Hosté s ubývajícím časem zvyšovali tlak, ale ještě si zkomplikovali situaci vyhozením kotouče mimo plochu. Ale i tohle oslabení přečkali a poté se znovu hnali za vyrovnáním.

Poslední dvě minuty hráli Indiáni bez brankáře, ani v převaze šesti na pět však neskórovali. Nepřálo jim ani štěstí, když Lev v čase 59:07 z dobré pozice trefil znovu jen tyčku.

Gólman Klimeš kryl 29 střel hostů a připsal si druhou nulu v řadě a šestou v sezoně.

Pětizápasovou venkovní šňůru uzavře Škodovka v neděli v Brně, kde se od 17 hodin utká s Kometou.

Hlasy trenérů:

Pavel Trnka (Vítkovice): „Z naší strany byla první třetina velice solidní. Měli jsme jsme dobrý vstup do utkání a celou úvodní část jsme odehráli dobře. Bohužel jsme z ní nevytěžili více. Naopak ve druhé periodě nás soupeř přehrával, dobře prostřídával, my se dostávali pod tlak a nedělali jsme úplně ideální rozhodnutí s kotoučem v našem obranném pásmu. Třetí část byla vyrovnaná, my jsme rádi, že jsme urvali cenné tři body. Přestože vše nebylo ideální, nejdůležitější je zisk bodů a za to jsem klukům v kabině poděkoval.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Vstup do utkání nebyl z naší strany úplně ideální. Vítkovice nás tlačily a po našem špatném rozebrání hráčů se i dostaly do vedení. Od druhé části si myslím, že jsme začali hrát dobře, měli jsme spoustu šancí. Bohužel nás zradila koncovka.“

Vítkovice – Škoda Plzeň 1:0

Třetiny: 1:0, 0:0, 0:0. Branky a nahrávky: 4. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts).

Rozhodčí: Cabák, Stano (Slovensko) – Rožánek, Axman. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Střely na branku: 27:29. Diváci: 5 009.

Nejlepší hráči: Lukáš Klimeš – Samuel Hlavaj.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Roberts Bukarts, Krieger, Rihards Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Laakso, Bučko – Holešinský, Indrák, Schleiss – Matýs, Mertl, Lev – Pour, Benák, Rekonen – Straka, M. Soukup, Jansa. Trenéři: Kořínek a Bombic.