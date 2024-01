Loni v říjnu zkušený bek svým prvním gólem za Plzeň skolil Rideru a teď věří, že si Indiáni výhru zopakují.

Defenzivně laděný bek si zatím v 28 zápasech připsal dva góly a tři asistence. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Po tréninku sice opouštěl led s krvavým šrámem v obličeji, ale o úsměv to Tomáše Dujsíka nepřipravilo. „V souboji jsem zavrávoral a hlavou jsem chytil ránu o mantinel. To se stane,“ mávl rukou 31letý obránce hokejové Škody Plzeň. Mezi Indiány přišel před sezonou z Olomouce a zatím si defenzivně laděný zadák přispal v 28 zápasech dva góly a tři asistence.

Tomáš Dujsík přišel do Plzně před sezonou z Olomouce.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Škodovka vstoupila do nového roku drtivě, což odnesla zrovna Olomouc (8:0) s Kladnem (7:2), jenže odveta s Kohouty na Hané už tak úspěšná nebyla (3:7).

V Olomouci to bylo zrcadlově proti utkání s Kladnem, kdy nám to tam z přesilovek napadalo a teď se to povedlo Moře. Proměnila jich hned pět, což byl kámen úrazu. Ale v novém roce jsme dobře naladění, a když v tom nastavení budeme pokračovat, bude to dobré.

Jak prožíváte zápasy s Morou, kde jste odehrál šest sezon?

Doma jsme teď Olomouc konečně do třetice porazili, dokonce vysoko a já dal gól. Pořád tam mám spoustu známých, takže nějaká komunikace probíhala po porážkách i po tom vítězství. No a teď nám to zase vrátili.

Hází se snáz za hlavu výprask než prohra o gól?

Kdyby nás přehrávali ve hře pět na pět, asi by to bylo horší. Takhle si myslím, že v rovnovážném stavu jsme byli i lepší. Jenže rozhodla oslabení, tam byla chyba. Štve to, ale není to tak devastující, jako kdybychom věděli, že jsme nestíhali a soupeř nás jasně přehrál.

Program extraligy v úvodu roku je nabitý a vás čeká porce tří domácích zápasů v šesti dnech.

Teď toho bude hodně. Příští asi tři týdny budeme hrát vždy tři zápasy, ale mně to vyhovuje. Mám raději, když se hrají zápasy a nemusí se jen trénovat.

Sérii na vlastním ledě zakončíte příští středu utkáním s Českými Budějovicemi, v neděli hostíte Kometu a předtím v pátek se doma utkáte od 17.30 s Vítkovicemi. Se soupeřem, proti němuž jste si připsal první gól za Plzeň a rovnou vítězný. Škodovka tehdy vyhrála 1:0.

Myslím, že ta výhra přišla po šesti porážkách… Doufám, že je teď porazíme znovu, i když Vítkovice se zvedají a hrají výborně. Ať v extralize, nebo v Lize mistrů. Bude to těžký zápas a je jedno, kdo to v pátek rozhodne. Hlavně abychom vyhráli.

Už jste se za těch pár měsíců zabydlel v Plzni a sedlo si to i herně v týmu?

Jo. Začátek nebyl ani týmově, ani osobně ideální, adaptace mi trvala o trošku déle, než jsem sám čekal. Ale přijde mi, že poslední zápasy už to běží dobře a věřím, že to bude už jen lepší.

V tabulce, kde je Škodovka jedenáctá, koukáte spíš dolů, nebo nahoru?

Já se dívám nahoru. Dole být nechceme a je tam teď už nějaká bodová rezerva. Ale my nejvíc musíme koukat na další zápas.

V únoru sehraje Plzeň derby s Karlovými Vary pod širým nebem v německém Klingenthalu. Nestraší vás panující mrazy, pokud by vydržely?

Upřímně, já se na to hrozně těším. Když byl kdysi venkovní zápas v Brně, tak jsem nemohl hrát, to mě hrozně mrzelo. Doufám, že si to teď vynahradím. Ať je zima jakákoliv, já se těším.

