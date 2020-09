Aktivněji začala Sparta a hned v úvodu trefil rozjetý Rousek tyčku plzeňské klece. Škodovka se do šancí nedostávala ani v přesilových hrách. Navíc hosté vyráželi do brejků a Pavelka po přečíslení dvou na jednoho otevřel skóre. A v následné sparťanské přesilovce zachránila domácí znovu tyčka.

Následně také Plzeňští několikrát nebezpečně stříleli, ale na gólmana Machovského si nepřišli.

V prostřední části ale Škodovka přidala, byla efektivní v přesilovkách a stav zápasu otočila. Ve 22. minutě využil bombou z pravého kruhu početní výhodu Mertl, když asistencí se na vyrovnávacím gólu podílel brankář Frodl.

Po půlce zápasu se pak z úniku nastartovaného Jiříčkem prosadil Kracík. Zkušeně si počkal na pohyb Machovského a uklidil puk pod horní tyč. Mezitím Škodovka ubránila přes minutu trvající oslabení ve třech proti pěti. Do brejku navíc ulétl Straka, ale před Machovským zakončil nad. V závěru třetiny ale v další přesilovce znovu Mertl zvýšil vedení už na 3:1. Jenže jen 13 sekund nato sparťan Říčka snížil.

Divoké změny skóre pokračovaly i v úvodu třetí části. Jen po 26 sekund hry srovnal na 3:3 se štěstím Horák. Škodovka si však záhy vzala vedení zpět.

Machovský sice Pourovu střelu po nájezdu vyrazil, ale po odrazu od útočníkovy brusle skončil puk v síti. A v 45. minutě se při svém 200. extraligovém duelu za Plzeň skóroval Kodýtek. Škodovka dvougólové vedení už uhájila, a to přes snahu hostů, kterou ale s přispěním Frodla plzeňský tým přestál.

Sparťanský trenér Miloslav Hořava uznal, že Plzeň byla dvě třetiny lepším týmem. „První třetinu jsme odehráli dobře, vedli jsme, ale pak měli navrch domácí,“ řekl.

Jeho plzeňský protějšek Ladislav Čihák ocenil výkon svého týmu, ale chválil i fanoušky. „V téhle složité době přišli na hokej a podpořili nás, za což jim moc děkuji,“ vzkázal trenér. „Vstup do zápasu nám nevyšel a Sparta šla při vlastním oslabení do vedení. O pauze jsme si ale něco řekli a zabralo to. Ve druhé třetině nám tam napadaly góly, a i když soupeř pak znovu srovnal, tak jsme Spartě znovu odskočili. Gól na 4:3 byl klíčový,“ řekl Čihák.

Plzeň čeká v neděli zápas v Pardubicích (začátek 16.20).

Plzeň – Sparta 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 22. Mertl (Frodl), 35. Kracík (Jiříček), 39. Mertl (Gulaš, P. Musil), 42. Pour (Suchý, Kracík), 45. Kodýtek (Stříteský, Lang) – 9. T. Pavelka (Horák, Řepík), 40. Říčka (Zikmund, Kalina), 41. Horák (Němeček, Tomášek). Rozhodčí: Pešina, Lacina – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 8:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3509.

Sestava Plzně: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, L. Kaňák – Kantner, Mertl, Gulaš – Malát, P. Musil, Rob – Pour, Kracík, Suchý – Straka, Kodýtek, Eberle.

Sestava Sparty: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, Piskáček, Tomáš Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Kalina – Tomášek, Horák, Řepík – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech, Forman – Zikmund, Říčka, Kudrna.