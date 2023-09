Ten, kdo přišel na páteční zápas Škody Plzeň s Českými Budějovicemi, odcházel zklamaný. Domácí Indiáni totiž prohráli utkání 3. kola hokejové extraligy 0:1. O vítězství Jihočechů rozhodl gól docílený notnou dávkou štěstí – odrazem od nohy českobudějovického hokejisty Hovorky.

3. kolo: Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 0:1. | Foto: hcplzen.cz

Zápasu kralovali obrany a gólmani, na plzeňské straně Hlavaj a v bráně českobudějovického Motoru Hrachovina. Škodovce nebylo platné ani to, že vyhrála v počtu střel na branku 25:23.

Úvodnímu buly předcházely slavnostní chvíle. Gratulaci k 75. narozeninám přijal bývalý excelentní útočník, mistr světa a plzeňský patriot Bohuslav Ebermann. A ve 40 letech se s profesionální kariérou rozloučila dlouholetá opora indiánské ofenzivy Jaroslav Kracík.

Rozhodující gól zápasu padl na začátku druhé třetiny. Do ní si Indiáni přenesli více než minutu a půl trvající přesilovku, kterou nevyužili. Záhy po početní výhodě inkasovali. Hovorka, který naskočil na led z trestné lavice, dorazil nohou za Hlavaje střelu Valského z protiútoku dva na dva. Sudí ihned zamířili k poradě s viderozhodčím a gól uznali, protože Hovorka do puku úmyslně nekopl.

Plzeňští hokejisté dobývali obranu Motoru a přitom ztroskotávali i na brankáři Hrachovinovi.

Známí trenéři i soupeř. Mertl chce jediné, vyhrát

Šest minut před koncem třetí třetiny domácí nevyužili přesilovou hru a nevyrovnali ani z téměř dvouminutového power-play.

„Vyrovnané utkání. Nás bohužel sráží neproměňování šancí, dnes jsme jich navíc tolik ani neměli. Nepomohli jsme si ani v přesilové hře, měli jsme jich asi pět, to musíme lépe řešit. V zápase nám chyběl větší tlak do brány. Bohužel bez branky se nedá bodovat. Soupeř výborně bránil, ubojoval to, nezbývá mi, než jen pogratulovat,“ řekl trenér Škody Plzeň Petr Kořínek.

Hostující kouč Ladislav Čihák vyzdvihl obětavost svého týmu. „Domácí jsou na svém ledě velmi silní, navíc, když jsou podpořeni skvělými fanoušky. Dnes se nám to sešlo, nedostali jsme gól v oslabení, skvěle zachytal Dominik Hrachovina. Nepropadli jsme ani ve hře pět na pět, všichni hráli zodpovědně. Pro nás nesmírně cenné tři body,“ uvedl Čihák.

Nedělní 4. kolo má Škodovka odložené na 17. února 2024, kdy v německém Klingenthalu odehraje pod širým nebem derby s Energií Karlovy Vary.

