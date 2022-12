Sedmé vítězství v řadě už hokejisté Škody Plzeň nepřidali. Ve Vítkovicích padli Indiáni před reprezentační pauzou po nájezdech 2:3, ale i tak to byla jízda.

Škodovka na ledě druhého týmu soutěže ukazovala, že je ve formě.

V dramatickém duelu dvakrát vedla a měla nakročena k dalšímu vítězství, jenže doma extrémně silný protivník dokázal vždy srovnat. V penaltovém rozstřelu pak získala Ridera i druhý bod a v extralize se prodrala do čela. Plzeň však bodovala poosmé za sebou a je pátá.

Západočeši vyrukovali do zápasu 28. kola už s Hrabíkem, který si odpykal jednozápasový trest, zato jim chyběl na utkání distancovaný Holešinský. V brance dostal po čase příležitost Pavlát a důvěru splácel.

Domácí měli v úvodní třetině o něco více ze hry, ale to hlavně díky dvěma přesilovkám. Soupeř je však do žádné vyložené šance nepustil. Až ve 12. minutě se Krieger protáhl před Pavláta, jenže kličku nedotáhl a puk nahozený před odkrytou bránu nikdo z domácích do sítě nedoklepl. Úvodní dvacetiminutovka tak gól nepřinesla.

Oboustranně urputná bitva pokračovala i ve druhé periodě a diváky ze sedadel zvedla pěstní bitka domácího Kaluse s Houdkem z týmu Škodovky.

A pak hned dvakrát úřadoval videorozhodčí. Poprvé, když Hrabík v přesilovce protlačil puk do brány, jenže si pomohl nohou a branka Plzně nebyla uznána. Ale když už diváci před pauzou odcházeli na párek, uvolnil se po brejku u mantinelu kapitán hostů Schleiss a z osy hřiště propálil gólmana Klimeše. Trefu v poslední sekundě času už video posvětilo a hosté vedli.

Jestliže čtyřicet minut bylo na branky skoupých, v třetí části se s nimi roztrhl pytel.

Vítkovice ve snaze smazat manko zahájily třetí část aktivně a povedlo se jim i rychle vyrovnat. Mueller ve středním pásmu sklepl puk do jízdy Kriegerovi, který se natlačil přes obránce k Pavlátovi a bekhendem srovnal.

Domácí nadšení ale záhy uhasil Pour, který nenápadnou střelou přes beka překonal Klimeše. Divoká přestřelka ale zdaleka nekončila. Domácí vpadli do rozehrávky Indiánů a Marosz ranou pod břevno podruhé vyrovnal.

Ridera mohla skóre i otočit, ale Pavlát se v závěru třetiny vytáhl, když kryl jasné gólové šance Kriegera i Bukartse.

V prodloužení pak hosté riskli znovu hru bez brankáře, ale ve čtyřech na tři soupeře nevyzráli. Naopak při power-play inkasovali gól do prázdné branky, jenže až po uplynutí hrací doby, jak posvětila další konzultace s videorozhodčím.

V nájezdech si pak druhý bod i posun do čela extraligového pořadí před Pardubice zajistila Ridera. Trefili se Fridrich s Muellerem, když na straně Škody na Klimeše vyzrál jen Lang.

Další souboj svede Škodovka po reprezentační pauze v úterý 20. prosince, kdy doma hostí další celek z elitní čtyřky – Pardubice.

Hlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vyrovnaný a těžký zápas. Věděli jsme o vítězné sérii Plzně. Začali jsme velice dobře a vynutili si dva fauly. Myslím, že jsme aspoň jednu přesilovku měli využít. Bylo to stále vyrovnané. Trošku jsme měli obavy, jak s námi zamává gól z konce druhé třetiny. Bylo to psychické náročné, pořád jsme museli dotahovat, ale podařilo se nám dvakrát vyrovnat. Myslím si, že v závěru jsme měli rozhodnout, Bukarts s Muellerem si vytvořili stoprocentní šanci. V prodloužení jsme byli kousek od toho, abychom potrestali soupeřovu hru bez brankáře, ale zápas nakonec dospěl až do nájezdů, ve kterých jsme byli šťastnější.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina z naší strany nebyla úplně dobrá, byla ovlivněná dvěma oslabeními. Dostali jsme se tam pod tlak a dopředu jsme měli malý tlak do brány a málo střel. Ve druhé části se to zlepšilo. Podařilo se nám jít dvakrát do vedení, jenže za stavu 2:1 jsme udělali hrubou chybu a soupeř ji potrestal. Prodloužení už je potom o štěstí. Ale i bod z venku je před pauzou určitě pozitivní, jsme za něj rádi.“

Vítkovice - Škoda Plzeň 3:2 sn

Třetiny: 0:0, 0:1, 2:1 - 0:0. Branky a nahrávky: 44. Krieger (Mueller, Fridrich), 48. Marosz (Lakatoš), rozh. náj. Mueller – 40. Schleiss (Kodýtek, Hrabík), 46. Pour (Kodýtek, Suchý).

Rozhodčí: Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer

Vyloučení: 2:2, navíc Kalus (VIT) a Houdek (PLZ) 5 minut bitka.

Bez využití.

Střely na branku: 31:30.

Diváci: 5425.

Nejlepší hráči: Willie Raskob – Jan Schleiss.

Vítkovice: Klimeš – Koch, Raskob, Grman, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář – Lakatoš, Marosz, Fridrich – Mueller, Krieger, Bukarts – Kalus, Dej, Bernovský – R. Půček, L. Krenželok, Lednický. Trenéři: Holaň a Philipp.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Budík, Piskáček, Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Pour – Lang, Mertl, Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.