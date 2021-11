Osudným se svěřencům trenéra Petra Vojana stal výjezd do středu a na východ Čech, kde postupně podlehli Mladé Boleslavi 3:6 a Liberci 4:7. Nadále se však Západočeši hřejí na prvním místě tabulky.

S Bruslaři se Plzeňanům nevydařila v pátek hned první třetina, po níž prohrávali 0:3. Následně sice snížili ve druhé části na rozdíl jedné branky, zbytek zápasu ale patřil výhradně Středočechům.

„Věděli jsme, že ta první prohra jednou přijde. Byla to katastrofa a se vším respektem k domácím, kteří předvedli dobrý výkon, jsme tu dneska byli pouze sparring partnerem. Nebyl to náš standardní výkon, který jsme měli předvést, protože tam bylo hodně individuálních chyb. Když už se nám podařilo dotáhnout na 2:3, tak jsme hned po nástupu do třetí třetiny dostali další gól. Tento zápas byl jen o nás.“ řekl plzeňský trenér Petr Vojan pro web HC Škoda Plzeň.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 6:3

Třetiny: 3:0, 0:2, 3:1. Branky a nahrávky: 11. Brouček (Václavík, Němec), 12. Plíšek (Rajgl, Brouček), 12. Křepelka (Simon), 41. Snášel (Křepelka), 45. Polák (Simon, Vlasák), 58. Polák (Křepelka) – 33. Slanina (Dvořák), 37. M. Soukup (Kvasnička), 53. Kvasnička (M. Soukup, Malát).

Sestava Plzně: Němeček (45. Vondráš) – Houdek, Dolhý, Hamšík, Vajner, Jánský, Malák – Kvasnička, Kopic, Kaiser, Korčák, Malát, Dvořák, Slanina, Marcel, M. Soukup, Holý, Ženíšek.

V Liberci naopak Indiáni začali dobře a vedli o dvě branky. Domácím Tygrům se povedlo ale postupně srovnat na 3:3 a třetí část patřila již výhradně jim.

„První polovina zápasu byla z naší strany dobrá. Do třetí třetiny to bylo vyrovnané, ale fatálními chybami zkušených obránců jsme se připravili o body," nebyl spokojený kouč Plzně Petr Vojan.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 7:4

Třetiny: 1:2, 2:1, 4:1. Branky a nahrávky: 19. Huňor (Rybář, Starý), 23. Gajda (Nezbeda, Leden), 37. Nezbeda (Hladík, Leden), 44. Jenčovský (Pavlík), 53. Zajíček (Nezbeda), 58. Gajda, 60. Leden (Zajíček) – 5. Slanina (M. Soukup), 15. Kopic (Málát), 27. Malát (Slanina), 46. Malát (Vajner, Houdek).

Sestava Plzně: Vondraš (Němeček) – Houdek, Dlouhý, Hamšík, Vajner, Jánský, Malák – Kvasnička, Kopic, Korčák, Malát, Dvořák, Slanina, Marcel, Soukup, Pešek, Holý, Ženíšek.

