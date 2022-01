Jestliže první třetinu vyhráli mladí škodováci 1:0, v té další se utrhli do vedení 4:1 a v závěrečné části náskok na Spartu umocnili dalšími dvěma brankami.

„Zápas měl dobrou úroveň, bylo znát, že se střetly dva týmy z horních pater tabulky. Vstřelili jsme rychlý gól, což nás uklidnilo. Soupeř pak častěji fauloval a my jsme dvě přesilovky využili. Ale vůbec jsme měli dobrý pohyb a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil střetnutí trenér Vojan.

Juniorka pod jeho vedením v sezoně exceluje. Základní část soutěže zahájili mladíci sérií 15 výher. Rozdávali příděly, občas i dvouciferné, a jen pět z 31 dosud odehraných utkání prohráli. Naposledy před koncem roku v Brně s Kometou 0:3. Jenže pak doma rozstříleli Litvínov, Slavii i Jihlavu, urvali výhru v Karlových Varech a naposledy si smlsli na Spartě.

„Než potvrzení, že máme v soutěži dobře našlápnuto, je to závazek do dalších zápasů. Tým se nám teď hodně mění a chybí nám řada hráčů ze základní sestavy. To bychom potřebovali ustálit, abychom šli do dalších fází soutěže nachystaní,“ řekl Petr Vojan.

K pokoření Sparty přispěl hattrickem juniorský reprezentant Sebastián Malát. Pro dvacetiletého forvarda, který v sezoně nastupuje i za áčko Škodovky, šlo v jedenáctém utkání mezi mladíky o góly číslo 12, 13 a 14. Když k tomu přičtete sedm asistencí, není divu, že Maláta zvou k zápasům také trenéři elitního výběru Indiánů.

Není sám.

Plzeňská juniorka je úspěšnou líhní hokejových talentů nějaký čas. Což zapadá do filozofie klubu, který v nasazování mladíků patří v extralize dospělých k nejaktivnějším.

A výsledek?

Vedle Maláta a momentálně zraněného obránce Davida Jiříčka (18letý talent se zranil na mistrovství světa juniorů) se v áčku Škodovky ukazují z těch starších třeba Filip Přikryl, Martin Lang a z aktuální juniorky Vladimír Kremláček, Marcel Marcel nebo Václav Adamec.

„Myslím, že stále máme dost talentovaných hráčů a ve zbytku sezony dostane šanci v áčku ještě někdo další,“ uvedl Vojan, který vedle cepování juniorů dohlíží jako šéftrenér na chod mládežnické akademie. A může být spokojený. V popředí extraligy se drží i dorostenci, které trénuje někdejší útočník Petr Kořínek.

Momentálně však Vojana trápí covidová pandemie a nejistota ohledně dohrání soutěží mládeže a šance konečně vyhlásit mistry.

„Play-off se v mládeži nehrálo už dva roky a jeho další zrušení by bylo pro optimální rozvoj hráčů již devastující,“ prohlásil kouč.

Navíc v juniorské extralize se chystá výrazná redukce účastníků a boj o přežití bude i tak drsný. „Většina týmů, snad kromě nás a Liberce, si také ponechala všechny dostupné juniory ve své kategorii. Hraje se opravdu o hodně,“ zdůraznil trenér Petr Vojan.

