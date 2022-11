Parádní debut si v Plzni odbyl slovenský útočník Adrián Holešinský. Čerstvá posila z Nitry skvěle zapadla do elitní řady hokejové Škodovky a výrazně přispěla ke skolení Sparty. Přišel, viděl, zvítězil a tomu dal gól, mohl si po úspěšné premiéře v novém angažmá říkat 26letý forvard.

„První dojmy jsou super. Nejprve jsem nevěděl, do čeho jdu, ale od prvního momentu v Plzni se cítím velmi dobře. Kluci v kabině mě super přijali, takže i to mělo podíl na mém výkonu. Premiéra proti Spartě, navíc vítězná? Co víc si přát, hodně se cení,“ rozplýval se člen bronzového týmu Slovenska na olympiádě v Pekingu a v Nitře s 11 kanadskými body (5 +6) nejproduktivnější hráč týmu.

Do Plzně jste dorazil až v den utkání. Jaké to bylo bez velkého rozkoukávání naskočit do zápasu?

V první třetině jsem se trochu hledal, ale spoluhráči mi hodně pomohli. Ve druhé periodě už jsem cítil lépe, ale jak říkám, nejdůležitější je, že jsme vyhráli.“

Trenér Petr Kořínek naznačil, že váš start vzhledem ke zdravotním potížím nebyl jistý. Oč šlo?

Od soboty jsem měl teploty, ani na Slovensku jsem o víkendu nehrál, ale proti Spartě jsem chtěl nastoupit. Z Nitry jsem vyjel v úterý večer, přespal jsem u Písku, kde bydlí moje přítelkyně a až ve středu ráno jsem dorazil do Plzně. Teploty jsem neměl a když mě trenéři oslovili, že je možnost nastoupit, tak jsem do toho šel.

Proti Spartě jste byl hodně aktivní, měl jste šance, trefil tyčku a gól visel ve vzduchu. Věřil jste, že padne?

Čekal jsem, že by mi to tam mohlo spadnout, ale zůstával jsem v klidu. Pořád jsem doufal, že v zápase ještě nějaká šance přijde. Nakonec jsem trefil až v závěru prázdnou bránu a jsem za to rád.

Věděl jste, že zápasy Plzně se Spartou jsou tradičně vypjaté a sledované? Nyní ještě o to víc, že ani jednomu z rivalů se nevede podle představ.

Kluci říkali, jaký to je zápas, nicméně já jsem se soustředil hlavně na svůj výkon, chtěl jsem odevzdat všechno. Byl to super týmový výkon, já jsem se na ledě cítil tak, jako bych tu hrál už od začátku sezony (úsměv).

Plzeňští fanoušci vás vřele uvítali. Co jste na atmosféru v hledišti říkal?

Plzeň i Nitra má výborný fanklub, atmosféra byla super a jsem rád, že mě fanoušci takhle přivítali. Na Slovensku byli taky skvěli diváci, rád na ně budu vzpomínat.

Byl znát rozdíl mezi českou a slovenskou ligou?

Těžko porovnávat obě soutěže po prvním zápase, ale česká liga je určitě na vyšší úrovni. Je tu větší taktika a hráči jsou zkušenější.

