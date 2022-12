Přitom urostlý bek přišel na západ Čech z celku slovenského mistra Nitry před sezonou jako jedna z posil s velkým očekáváním. S vizí, že by z rodáka z Bratislavy mohl vyrůst nový Peter Čerešňák. I toho si Škodovka vyhlédla jako mladého a on pak v týmu vyzrál v oporu zadních řad a odrazil se i slovenské do reprezentace. Jenže Vitalošovi se v Plzni nevedlo a do sestavy Indiánů se prosazoval těžko. Nastoupil jen do třinácti utkání, ve kterých nebodoval. Zato ve statistice plus minus byl na hodnotě -8. Vedle toho vypomáhal ve druhé lize Klatovům a za farmu Škodovky odehrál osm duelů s bilancí dvou asistencí. A teď se loučí. „Martin je mladý obránce, který potřebuje hrát, aby se hokejově nadále rozvíjel. Jenže v našem týmu potřebný prostor neměl,“ řekl k Vitalošově odchodu sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

