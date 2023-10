Zkušený útočník se postaví se Škodovkou týmu Mountfieldu, v němž působil minulé tři sezony a má tu kamarády.

Jakub Lev. | Foto: hcplzen.cz

Vinou zdravotních trablů nosí hokejový útočník Jakub Lev v extralize drátěný kryt přes obličej. Jako za mlada. Na ledě ale 32letý borec i tak dostává svému jménu a rve se za Plzeň. Aby ne, když se do mateřského klubu vrátil po šesti sezonách v cizích službách, kdy válel ve Vítkovicích, v Brně a minulé tři roky v Mountfieldu.

Teď je Lev zpátky ve Škodovce a v pátek od 17.30 postaví v domácím prostředí právě celku z Hradce Králové.

„Až v pátek vstanu, dojde mi to a určitě se ohlédnu. Teď makáme, abychom konečně udělali dvě výhry za sebou, a nebyla to pořád svatba – pohřeb,“ podotkl extraligový šampion z jara 2013

Škodovka se v úvodu soutěže trápí a jen díky nedělní vydřené výhře v Mladé Boleslavi poskočila z posledního na dvanácté místo. Mountfield je šestý.

Jakub Lev, na snímku vlevo s krytem obličeje.Zdroj: hcplzen.cz

Utkání v Mladé Boleslavi jste otočili z 0:3 na výhru 4:3 a už nejste poslední. Spalo se vám po utkání konečně lépe.

To bych neřekl. Je za námi teprve deset zápasů, víme, co je špatně, co musíme zlepšit. Ale jsme rádi, že jsme to v Boleslavi obrátili a kus zápasu jsme hráli hokej, jaký bychom si představovali. Přiklonilo se k nám i štěstí, ale musíme pracovat dál.

Při návratu do Plzně jste asi tušil, že to nebude jednoduché, ale až tak složité jste to nejspíš nečekal. Nebo ano?

Samozřejmě začátek sezony nám nevyšel podle představ. Chtěli jsme mít víc bodů a hrát v jiných patrech tabulky, ale tohle k tomu prostě patří. Ani loni v Hradci jsme neměli dobrý start, k tomu nějaká zranění, Liga mistrů a byli jsme okolo dvanáctého místa. Ale pak tým ukázal sílu a to samé se může stát v Plzni.

Na vaší hře je znát, jak moc chcete zlomit nepovedené časy, pomoci týmu. Není to občas na škodu, nesvazuje vás to?

Samozřejmě, že chci. A myslím, že každý v týmu chce. Nevím, jestli mě to svazuje. Určitě bych chtěl být produktivnější, to mě štve a mrzí (10 zápasů, 4 góly). Pracuji na tom, vždyť s tím souvisí i bodové úspěchy týmu.

Jakub Lev v akci před Jakubem Kovářem v brance Sparty.Zdroj: hcplzen.cz

V čem musíte nejvíc přidat – udržet se na puku, zlepšit pohyb?

Je to i o souhře. Tým se obměnil, v přípravě se toho zase tolik neodehrálo a sestava se mění za pochodu. Lajny se musí trošku ustálit, aby si hráči našli mezi sebou tu správnou chemii. S tím přijdou hezčí akce, budeme víc na puku. To se nabaluje jedno na druhé.

Minulou sezonu Hradec ve vzájemných zápasech se Škodovkou třikrát vyhrál, z toho obě utkání v Plzni a vy jste se také prosadil. Jak na to vzpomínáte?

Když jsme jeli do Plzně, věděli jsme, čím se prezentuje. Znal jsem systém a řekli jsme si s klukama, jak na to reagovat. Teď to bude podobné. Co jsem měl možnost vidět, tak Hradec nic nezměnil. Takže víme, na co si dát bacha, na jaké individuality. Doufám, že to povede k vítězství.

Obránce Jérémie Blain a v útoku Oliver Okuliar, to je největší síla Mountfieldu?

Oba hrají výborně. Oliver je silný na puku, nepříjemný pro soupeře. Ale když se na něj trošku zaměříme, tak může vypadnout z koncentrace. Naposledy na Spartě, kde Hradec padl 1:3, měl malý blikanec (krosčekoval soupeře). A u obránců je to vždycky o tom, jestli jim dokážete hrát tvrdě do těla. Hru jim pak trochu otrávíte, to je jednoduchý recept.

Jaké to pro vás bude po těch třech sezonách nastoupit proti hradeckému týmu jako soupeř?

S klukama z Hradce jsem stále v kontaktu, mám tam i spoustu kamarádů, takže nějaké hecovačky přijdou. Tak je to vždycky (úsměv).

Z vaší řeči vyplývá, že se už začínáte těšit…

Těším se. Poslední zápasy jsem trochu limitovaný. Ale když to dobře půjde a zubař mi povolí sundat kryt, mohlo by to být zase o něčem jiném.

