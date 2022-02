„Bylo znát, že se mužstvo před sezonou hodně posílilo. Především přišel Kuba Koreis, který je v kabině i na ledě obrovskou osobností. Je cítit, jak za ním kluci jdou. Se základní částí jsem byl spokojený, i když někdy jsme měli problémy se skládáním sestavy. Když jsme ale byli v nejsilnějším složení, mohli jsme se měřit s každým,“ vysvětloval trenér Třemošné Vladimír Bednář.

Ten chce uspět se svým týmem ve vyřazovacích bojích. „Kaznějov má zkušený tým a bude hodně záležet na tom, v jakém složení se sejdeme. Chceme každopádně dojít v play-off co nejvýš. Do druhého kola jsme se už dostali, ale byl bych rád, kdybychom to letos překonali,“ řekl odhodlaně bývalý vynikající obránce.

Kaznějovské Apollo trápily naopak v základní části nevyrovnané výsledky.„Byla to hodně složitá sezona. Já jako nejstarší jsem musel zachraňovat tým, abychom měli vždy aspoň deset hráčů. Nějak jsme to odehráli bez odložených zápasů, ale byly tam hodně výkonnostní výkyvy. Ty nejvíce souvisely s tím, v jakém počtu jsme se sešli,“ uznal útočník Kaznějova Radek Komanec, který si je vědom, že v play-off bude nutné poskládat co nejsilnější sestavu.

To ale dle jeho slov nebude vůbec lehké. „Byl bych velmi mile překvapený, kdybychom sestavili tři pětky. Ještě jsme v závěru posílili o nějaké hráče, ale těžko to skládáme dohromady. Sami cítíme, že v deseti vydržíme do půlky zápasu a pak už nám docházejí síly. V pár utkáních jsme na to i dojeli,“ vysvětloval forvard, jenž v loňském roce oslavil padesáté narozeniny.

V prvním vzájemném duelu Kaznějov udolal Třemošnou 6:5 po nájezdech. Ve druhém naopak padl vysoko 1:8.„Třemošná má mladé a šikovné kluky, takže budeme muset na ledě odevzdat vše, abychom mohli uspět. Myslím si, že je to otevřené a nejsme úplně bez šance,“ je optimistický ostřílený harcovník.

Ten je rád, že se Kaznějov vyhnul Rokycanům, prvnímu celku po základní části. „Třemošná nebo Nejdek jsou na podobné úrovni. Rozhodně jsme ale nechtěli Rokycany. Na ty jsme letos nestačili ani v plném složení. Bylo by hodně psychicky náročné hrát znovu proti nim. Navíc je to i celkově pro nás neoblíbený soupeř,“ dodal Komanec.

Zápasy série: sobota 19.15: Kaznějov – Třemošná, 26. únor, 18.00: Třemošná – Kaznějov.

