„Vzniklo to, že spousta mých známých mi fandí a rádi si mě poslechnou. Nebudu lhát, když řeknu, že jsem si vzal inspiraci u umělců, kteří nějakým podobným způsobem začali být aktivní na sociálních sítích,“ prozrazuje sudí, který píská nižší soutěže v Plzeňském a Jihomoravském kraji.

„Popravdě já osobně mám velký problém se poslouchat. I díky tomu, že video si pak musím prohlédnout, bořím v sobě pomyslnou zeď strachu. Jakákoliv reakce od těch, co si to poslechnou, má pro mě cenu zlata,“ vysvětluje Martin Hucl.

O tom, že talent, který vystupuje i v divadle, opravdu dobře zpívá se mohli Plzeňané přesvědčit před více než dvěma lety.

Najatá zpěvačka nedorazila na plzeňské univerzitní derby a Martin Hucl si k překvapení všech přítomných vzal mikrofon a zazpíval českou státní hymnu.

„Vzpomínám si na to, jako by to bylo dneska…Vidím ten vyděšený výraz fanoušků a fanynek, když jsem přijel k moderátorovi utkání, že hymnu místo zpěvačky zazpívám já. To je prostě nezapomenutelné. Ze samotné hymny si už nepamatuju vůbec nic… Jenom vím, že jsem si říkal, ať v těch vejškách nerupnu… Jinak jsem ani moc nervózní nebyl. Vzal jsem prostě mikrofon a zazpíval tu nejznámější českou ‘písničku‘,“ vrací se s úsměvem ke svému nečekanému a nejslavnějšímu vystoupení Martin Hucl.